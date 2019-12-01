Лилия Подкопаева рассекретила имя новорожденной дочери

41-летняя олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая 19 сентября в третий раз стала мамой, уже вернула себе прекрасную форму и восхищает подтянутой фигурой и цветущим внешним видом. Вместе с отцом малышки, бизнесменом Игорем Дубинским и двумя детьми от предыдущего брака спортсменка живет в США и наслаждается новым статусом многодетной мамы. Она долго скрывала имя новорожденной девочки, однако наконец-то раскрыла его, говорится в "Светской жизни".

Лилия рассказала, что назвала дочку Эвелиной. Также она призналась, что за время беременности поправилась на 9 килограммов. Однако благодаря своему спортивному прошлому ей не составило труда быстро избавиться от лишнего и вернуть себе стройную фигуру. К тому же, с маленьким ребенком ей приходится быть очень активной.

"От них было очень легко избавиться! В частности потому, что дочка нас держит в активном режиме. Мы много держим ее на руках, поэтому руки точно всегда будут в хорошей форме", – поделилась Подкопаева.

Видео: Как Лилия Подкопаева перенесла третью беременность (youtube.com/Світське життя)

Отметим, что сейчас Лилия вместе с возлюбленным прилетели в Украину и уже даже совершили первый светский выход после родов. Пара в стильных нарядах посетила вечеринку "Ніч Химер" от канала "Україна", в рамках которой состоялась церемония награждения от программы "Зірковий шлях".

К слову, малышку Эвелину они оставили в США с бабушками, сестрой и братом. Впрочем, уехали они всего на пять дней, а Подкопаева оставила для доченьки запас своего молока, так как кормит ее грудью.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Знаменитость отметила, что как многодетной маме ей приходится крутиться, как белке в колесе, однако все равно это большое счастье. А стать мамой в таком возрасте - настоящее чудо.

Напомним, что Лилия Подкопаева воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – 12-летнюю дочь Каролину и 14-летнего сына Вадима. На днях у мальчика был день рождения и знаменитая мама трогательно поздравила его в сети. Отметим, что сына она усыновила, а Каролину родила сама.