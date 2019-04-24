Лилия Подкопаева призналась, как дети восприняли ее третью беременность

Абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева ждет третьего ребенка. Звезда помолвлена с бизнесменом Игорем Дубинским. Также спортсменка имеет двух детей от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным, один из которых - усыновленный сын Вадим. Сейчас Лилия большую часть времени живет в США и в эксклюзивном интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, как ее старшие дети восприняли весть о грядущем пополнении в семье.

Свое интересное положение спортсменка не скрывает, но говорит о своей второй беременности очень осторожно.

"Всему свое время, оно и так будет явно через … Поэтому, знаете, как бог дал такой подарок, и мы очень рады и с нетерпением ждем встречи. Так что спасибо за поздравления", – говорит спортсменка.

По словам Подкопаевой, эта новость не стала для ее семьи неожиданностью.

"Не могу сказать, что прямо каким-то сюрпризом. Так было угодно Богу", – делится звезда.

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

16 лет назад на Подкопаеву напали неизвестные. Они украли ее автомобиль и нанесли тяжелые телесные повреждения. После этого врачи сообщили спортсменке, что она не сможет иметь детей. Лилия вместе с тогдашним мужем Тимофеем Нагорным усыновила мальчика Вадима, а уже скоро спортсменка узнала, что беременна. В 2006 Лилия родила дочь Каролину.

"Были моменты в жизни, когда произошли неприятные вещи со мной, и действительно врачи говорили о том, что ... Ну, наверное, все, что в нашей жизни происходит, мы, наверняка, проходим тоже какие-то уроки жизненные, и угоны машины. Ну, наверное, это для чего-то было. Страшно, конечно, все это переживать, никому этого не пожелаешь. Но, иногда, как объясняют психологи, мы проходим, мы за что - то рассчитываемся. Сейчас я осознаю, что женщина, когда становится мамой, это что-то необычное, это чудо. Это дар божий, который просто действительно нужно ценить", – говорит Лилия Подкопаева.

Лилия Подкопаева с детьми

По словам чемпионки, ее дети восприняли новость о беременности по-разному.

"Каролина спросила: так ты нас уже любить не будешь? И начала плакать. Я говорю: доченька, ну ты что, ты самая любимая девочка на свете. Ну Вадим как мужчина воспринял уже. Затем они говорили о том, кого бы они хотели. Я думаю, что они до конца все равно еще не понимают, потому что, когда состоятся уже такие изменения, уже тогда они поймут, какие в жизни происходят моменты. Все замечательно. Вадим хочет брата, Каролина хочет сестру. Говорит – я отдам все игрушки свои, которыми я уже не играю", – делится спортсменка.

Напомним, ранее Подкопаева показала фото из Парижа с Каменских, Потапом, Дорофеевой и Дантесом.