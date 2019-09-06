Лифто-лук: MARUV порадовала редким фото с мужем Александром

MARUV (фото: instagram.com/alisha_zablockaya)

Не забыла MARUV и новый сценический образ показать

MARUV (Анна Корсун) на данный момент переживает действительно насыщенный творческий график. Украинская исполнительница активно готовится к уже третьему эфиру Танцы со звездами 2019, который выйдет на экраны 8 сентября (в 21:00 на “1+1”). При этом, как и многие другие звездные участники, MARUV делиться видео с тренировок, показывает уникальные фото с эфиров.

В то же время, певица не может отказать и от концертной деятельности. Между репетициями она находит время на перелеты и выступления в других странах. К примеру, в четверг, 5 сентября, в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль #ДВИЖФЕСТ, на котором также “засветилась” и MARUV.

На своей страничке в сети instagram певица опубликовала несколько коротких видео с концерта, на которых позирует вместе с девушками из своего танцевального бенда.

Кроме того, певица поделилась с поклонниками действительно редким в ее сетях кадром - фото с мужем Александром. Который также является ее менеджером.

Анна и Александр Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кадр был сделан в лифте. К слову, певица позирует, как обычно, в смелом образе. На Анне - черное мини-платье, которое оголяет стройные ножки своей обладательницы. На плечи небрежно накинута кожаная куртка. Из аксессуаров - кепи. на ножках - туфли с анималистичным принтом.

MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Конечно же, MARUV не отказала себе в удовольствии показать новые сценические наяды.

На сцену скандальная исполнительница вышла в очередном эффектном образе. MARUV красовалась в экстремально коротком платье в сеточку с желтым “передником”. Образ дополняли высокие ботфорты по бедра. Смотрится, как всегда, очень эффектно.

Скриншоты: instagram.com/maruvofficial

Также перед зрителями певица показалась в необычной маске с рогами.

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV разгорячила публику образом секси-полицейской. Певица поделилась серией фото с очередного концерта. На них она позирует со своей командой в вызывающих алых нарядах. При этом на Корсун - полицейская фуражка.