"Личная жизнь шла параллельно": Остапчук решился на откровения после Танцев со звездами 2019

Владимир Остапчук покинул шоу Танцы со звездами 2019 буквально за шаг до суперфинала и вожделенной победы. Во время участия в проекте ведущий объявил неприятную новость – он разводиться с женой Еленой после многолетнего брака, пара воспитывает двух детей. Поклонники шоумена стали гадать, что или кто стал причиной разлада в его семье? Владимир эти вопросы игнорирует и никакие подробности не разглашает. Впрочем, в интервью изданию Viva! он поделился своими эмоциями и мыслями в непростой период жизни.

Ведущий поблагодарил жену за мудрость, понимание и содействие на протяжении всего совместного жизненного пути.

"Жизнь – непредсказуемая штука. Проект шел, но и личная жизнь, согласитесь, шла параллельно. Я всегда буду повторять, что безумно благодарен и счастлив за те 12 лет, которые провел вместе с женой. У нас двое детей, которых я очень люблю, годы крепких отношений, дружбы, поддержки и партнерства. Мы очень многое пережили, правда. Спасибо Лене за ее мудрость и терпение, но пришло время идти дальше и строить жизнь по-новому", - считает Владимир.

Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кстати, недавно появились слухи о том, что Владимир закрутил роман с победительницей Танцев со звездами 2019 Ксенией Мишиной. Пару якобы видели вместе в Вене и вели себя они вовсе не дружески.

Впрочем, актриса поспешила развеять сплетни и заявила, что с Владимиром ее не связывают романтические отношения. Кроме того, все время после финала она проводит в Украине, где с головой погрузилась в работу.