"Лежу вся из себя": Лилия Ребрик показала расслабленные семейные выходные

Ведущая повалялась на травке и насладилась вкусной едой
Лилия Ребрик из тех людей, кто умеет не только много и упорно работать (и при этом регулярно восхищать стильными нарядами), но и хорошо и с душой отдыхать. Конечно же, свободное время телеведущая и актриса предпочитает проводить с самыми близкими и любимыми - мужем Андреем Диким и их дочурками Дианой и Полиной. Эти выходные семейство провело, наслаждаясь хорошей погодой, вкусной едой и обществом друг друга.
На своей странице в Instagram Лиля поделилась милыми и красочными фото своего расслабленного уикенда. На снимке ведущая лежит на матрасе на зеленой травке. На ней - уютный шелковый комбинезон в восточном стиле и солнцезащитные очки.
Ребрик отметила, что уже скоро осень, а значит, начнутся занятия в школе, и рассказала о подготовке к новому учебному году их старшей дочки Дианы, которая пойдет во второй класс. Знаменитость также поинтересовалась мнением подписчиков о школьной форме - лично ей она очень нравится.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Лежу, вся з себе така "нічого не роблю", але довкола вже жовте листя теж лежить... Непомітно осінь підкрадається... У старшої вже другий клас. Ви вже зібрали своїх діточок до школи? Можу порадити Вам декілька гарних сайтів, де можна придбати красиву, практичну й стильну шкільну форму. Може, для когось це буде актуально. Не на правах реклами, просто мої улюблені. Наші українські бренди, створювачів яких я знаю особисто, які створюють одяг з любов’ю й надихають! А Ви вже вибирайте, кому що до душі.
У нас в школі немає чітких правил, але чорно-білий дрес-код актуальний. І взагалі, мені подобається, коли школярики у стильних шкільних формах. А яке ваше ставлення до форми? Пізніше обов`язково покажу lookи, які ми підібрали для Діани. Але скажу, що гарний вигляд мотивує дівчат зранку прокинутися, привести себе до ладу й не спізнитися в школу. Ну й головне, голову не забути, але то вже мамин клопіт)))" - поделилась Лилия.
В разделе сторис своего аккаунта она показала еще несколько трогательных фото, на которых также запечатлены ее супруг и младшая дочка Полина.
Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)
Мнения фолловеров относительно школьной формы разошлись - некоторые считают, что так дети выглядят более опрятно и сразу видно, что они школьники, другие же уверены, что должна быть свобода выбора. Но все сошлись на том. что Лилия - очаровательная красотка.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик с подругой "зажгли" на ярких фото, которые были сделаны на съемках второго сезона телесериала "Папаньки".
Ранее Лилия Ребрик "сверкнула" роскошной грудью в невероятном наряде, снимок привел в восторг ее подписчиков.