"Лежу вся из себя": Лилия Ребрик показала расслабленные семейные выходные

Лилия Ребрик из тех людей, кто умеет не только много и упорно работать (и при этом регулярно восхищать стильными нарядами), но и хорошо и с душой отдыхать. Конечно же, свободное время телеведущая и актриса предпочитает проводить с самыми близкими и любимыми - мужем Андреем Диким и их дочурками Дианой и Полиной. Эти выходные семейство провело, наслаждаясь хорошей погодой, вкусной едой и обществом друг друга.

На своей странице в Instagram Лиля поделилась милыми и красочными фото своего расслабленного уикенда. На снимке ведущая лежит на матрасе на зеленой травке. На ней - уютный шелковый комбинезон в восточном стиле и солнцезащитные очки.

Ребрик отметила, что уже скоро осень, а значит, начнутся занятия в школе, и рассказала о подготовке к новому учебному году их старшей дочки Дианы, которая пойдет во второй класс. Знаменитость также поинтересовалась мнением подписчиков о школьной форме - лично ей она очень нравится.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Лежу, вся з себе така "нічого не роблю", але довкола вже жовте листя теж лежить... Непомітно осінь підкрадається... У старшої вже другий клас. Ви вже зібрали своїх діточок до школи? Можу порадити Вам декілька гарних сайтів, де можна придбати красиву, практичну й стильну шкільну форму. Може, для когось це буде актуально. Не на правах реклами, просто мої улюблені. Наші українські бренди, створювачів яких я знаю особисто, які створюють одяг з любов’ю й надихають! А Ви вже вибирайте, кому що до душі.



У нас в школі немає чітких правил, але чорно-білий дрес-код актуальний. І взагалі, мені подобається, коли школярики у стильних шкільних формах. А яке ваше ставлення до форми? Пізніше обов`язково покажу lookи, які ми підібрали для Діани. Але скажу, що гарний вигляд мотивує дівчат зранку прокинутися, привести себе до ладу й не спізнитися в школу. Ну й головне, голову не забути, але то вже мамин клопіт)))" - поделилась Лилия.

В разделе сторис своего аккаунта она показала еще несколько трогательных фото, на которых также запечатлены ее супруг и младшая дочка Полина.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Мнения фолловеров относительно школьной формы разошлись - некоторые считают, что так дети выглядят более опрятно и сразу видно, что они школьники, другие же уверены, что должна быть свобода выбора. Но все сошлись на том. что Лилия - очаровательная красотка.

Я теж за форму, це красиво i порядно. а деякi мами говорять, хай ходять в чому хочуть. i починаеться хаос, хто у рваних джинсах, хто у дууууже короткiй спiдницi, хто з черепами на рузi

Я за шкільну форму,тому що діти -школярі, дійсно схожі що вони учні

Ліля, неперевершена красуня

Категорически против школьной формы. Люди, откуда у вас желание видеть "черно-белых" детей? Зачем это? Неужели красиво и комфортно ходить с блестящиеси коленками и локтями, в перекособоченных пиджаках под тяжеленными рюкзаками, в классических туфлях со сбитыми носками? Зато сразу видно - школьники!

Красотка

Довкола зелена травичка і тинаша дивовижна квітка- лілія,ти чудова ми тебе обожнюємо. Не визнаємо ефіру без тебе

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик с подругой "зажгли" на ярких фото, которые были сделаны на съемках второго сезона телесериала "Папаньки".

Ранее Лилия Ребрик "сверкнула" роскошной грудью в невероятном наряде, снимок привел в восторг ее подписчиков.