"Лежа на сцене с девушкой": MARUV эпатировала новой "жаркой" выходкой (фото)

Певица напомнила о своем "жгучем" выступлении в городе Казахстана
MARUV решила "поднять тонус" своих поклонников. Скандальная исполнительница напомнила своим поклонникам о недавнем концерте, который состоялся в ночном клубе Алматы, Казахстан. Так, на своей instagram-страничке Анна Корсун опубликовала целую серию действительно "горячих" фото.
На снимках украинская красотка позирует на сцене в окружении девушек из своей танцевальной группы. При этом MARUV и танцовщицы одеты, как обычно, в провокационные наряды – боди из облегающего черного гипюра. На ногах – туфли на экстремально высокой платформе и шпильках.
Как обычно, на снимках видим откровенные позы и провокации. MARUV лежит на сцене в объятьях девушки и т.д.
Скандальная MARUV во время выступления в Казахстане (фото: instagram.com/maruvofficial)
Зато многотысячной армии поклонников певицы ее новые кадры понравились. Многие поспешили оставить отзывы:
Скандальная MARUV во время выступления в Казахстане (фото: instagram.com/maruvofficial)
Напомним, ранее Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками. Исполнительницы выступили на одном концерте - на стадионе "Металлист" в Харькове.
А до этого MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы в купальнике с трендовым принтом.