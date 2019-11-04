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"Летим по важному делу": Надя Дорофеева заинтриговала редкими кадрами с мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.11.2019 - 18:56
"Летим по важному делу": Надя Дорофеева заинтриговала редкими кадрами с мамой
Надя Дорофеева с мамой Ольгой (instagram.com/mama.dorofeeva)

Певица "вела репортаж" из салона самолета

Надя Дорофеева охотно делится с поклонниками кадрами с концертов и клипов, бэкстейджами с фотосессий и романтическими фото с мужем Владимиром Дантесом, но на ее страницах в соцсети редко появляются снимки с мамой Ольгой. Близкий человек сыграл важную роль в карьере звезды. Кроме того, по словам певицы, мама поощряет ее откровенные образы и призывает не стесняться подчеркивать свои достоинства. Так, в Instagram Надя опубликовала кадры с мамой из салона самолета.

Участница группы "Время и Стекло" заинтриговала подписью к короткому видео, на котором ее мама внимательно слушает инструктаж перед взлетом.

"Самый внимательный слушатель правил безопасности. Мама уже перекрестилась, помолилась и поплакала. Ну, а мы снова вместе летим кое-куда по очень важному делу…" - оставила подпись Надя.

&quot;Летим по важному делу&quot;: Надя Дорофеева заинтриговала редкими кадрами с мамой

&quot;Летим по важному делу&quot;: Надя Дорофеева заинтриговала редкими кадрами с мамой

Надя Дорофеева с мамой Ольгой (instagram.com/mama.dorofeeva)

Также она опубликовала все в том же разделе сториз несколько пикантных снимков. На одном из фото Надя демонстрирует длинные стройные ножки в эффектных колготах. Бархатное платье-мини, оригинальная баска и атласный бомбер, а также прозрачные полусапожки с острыми носами стали прекрасным дополнением дерзкого образа певицы.

&quot;Летим по важному делу&quot;: Надя Дорофеева заинтриговала редкими кадрами с мамой

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На другой фотокарточке Надя запечатлена с любимым мужем Владимиром Дантесом. Она вспомнила, когда последний раз предавалась беззаботному отдыху и ездила в отпуск. Это произошло в июле, когда пара вместе с друзьями отправилась на яхте вдоль побережья Италии.

&quot;Летим по важному делу&quot;: Надя Дорофеева заинтриговала редкими кадрами с мамой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева взбудоражила сеть эффектным фото в ярком образе.

Горячая Дорофеева в прозрачном наряде сверкнула упругими ягодицами перед Завгородним Лук – огонь! Длинноногая Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом
Новости Украины Надя Дорофеева
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