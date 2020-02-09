Из лета в зиму: Настя Каменских завела сеть жарким танцем в бикини (видео)

Певица показала, как перемещается с пляжа в зиму на ярком видео
Настя Каменских умеет завести публику - певица с удовольствием демонстрирует свою подтянутую фигуру в купальниках и откровенных нарядах. Недавно артистка вернулась с отдыха в Мексике, где наслаждалась теплом и купалась в океане вместе с любимым мужем Потапом. Конечно же, у нее еще осталось множество ярких снимков с отдыха, которыми она периодически делится в сети. А в новой публикации и вовсе взволновала всех жарким танцем!
Настя поделилась ярким видеороликом, в котором она перемещается из лета в зиму. В первой части видео певица зажигательно танцует на мексиканском пляже в крошечном белом бикини, восхищая аппетитными формами.
Во второй же она оказывается в заснеженных горах, где продолжает веселиться. На этот раз на Каменских спортивные штаны и свитшот, а сверху она набросила короткую бежевую шубку. В конце ролика Настя игриво падает прямо в снег.
Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Лето против зимы", - подписала видео артистка.
Фолловеры звезды пришли в восторг от яркого видео и засыпали певицу комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Ранее Настя Каменских наглядно показала, как "собирает" повседневный образ и попутно засветила плоский животик в белье. Певица надела пальто персикового оттенка на объемный спортивный костюм, дополнив комплект шапкой.