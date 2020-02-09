ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из лета в зиму: Настя Каменских завела сеть жарким танцем в бикини (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.02.2020 - 13:09
Из лета в зиму: Настя Каменских завела сеть жарким танцем в бикини (видео)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала, как перемещается с пляжа в зиму на ярком видео

Настя Каменских умеет завести публику - певица с удовольствием демонстрирует свою подтянутую фигуру в купальниках и откровенных нарядах. Недавно артистка вернулась с отдыха в Мексике, где наслаждалась теплом и купалась в океане вместе с любимым мужем Потапом. Конечно же, у нее еще осталось множество ярких снимков с отдыха, которыми она периодически делится в сети. А в новой публикации и вовсе взволновала всех жарким танцем!

Настя поделилась ярким видеороликом, в котором она перемещается из лета в зиму. В первой части видео певица зажигательно танцует на мексиканском пляже в крошечном белом бикини, восхищая аппетитными формами.

Во второй же она оказывается в заснеженных горах, где продолжает веселиться. На этот раз на Каменских спортивные штаны и свитшот, а сверху она набросила короткую бежевую шубку. В конце ролика Настя игриво падает прямо в снег.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Лето против зимы", - подписала видео артистка.

Фолловеры звезды пришли в восторг от яркого видео и засыпали певицу комплиментами.

  • Красивый переход!!! супер!!!
  • Круто ))
  • Супер! Фигурка классная!
  • Ты ж моя зайкаа
  • Хорошо что муж не против! Другой бы сказал мое, мое и только мое никому не дам смотреть )))
  • Крутая
  • Настя красавица
  • Просто офигенное видео!!!
  • Красотка
  • Реально нереальная
  • Очень круто
  • Вауууууу, красота какая

Из лета в зиму: Настя Каменских завела сеть жарким танцем в бикини (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских наглядно показала, как "собирает" повседневный образ и попутно засветила плоский животик в белье. Певица надела пальто персикового оттенка на объемный спортивный костюм, дополнив комплект шапкой.

"Немного помешана": Настя Каменских в одном белье сделала признание о своей слабости "Худышка такая": активная Настя Каменских показала, как начала свой день
Новости Украины Настя Каменскихфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь