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Лесю Никитюк перепутали с Сарой Джессикой Паркер на стильном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2019 - 12:26
Лесю Никитюк перепутали с Сарой Джессикой Паркер на стильном фото
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк также блеснула стройной фигурой и плоским животиком

Леся Никитюк отправилась на выходные к родителям в родной город Хмельницкий. В частности, День Матери 12 мая популярная украинская телеведущая встретила со своей мамой Екатериной. Никитюк публиковала очень много фото и видео на своей instagram-страничке. Особенно в разделе сториз.

Так, Никитюк с родными организовала пикник на природе. Телеведущая показала очень красочные фото – словно с рекламного буклета. Зеленая подстриженная лужайка, расстеленное покрывало в орнаментах. Из "декора" – букет сирени, бутылка шампанского и даже горшок с цветами.  К слову, в гости к маме Леся Никитюк уехала со своим домашним любимчиком – белоснежным песиком Рафиком. Ведущая так сильно к нему привязалась, что буквально в каждую поездку берет с собой.

Особенно поклонникам Никитюк приглянулось очень красочное фото, где их любимица лежит на покрывале одна. При этом на телеведущей – пестрая блузка, подвязанная на плоском животике. А также простые синие джинсы. Образ дополняют лаконичные золотые украшение и отсутствие макияжа.

"Як класно приїхати додому, до батьків, до сім‘ї!!! Накормлять напоять ще й сфотографують", - подписала снимок Леся.

Леся Никитюк

Яркая Леся Никитюк в родном Хмельницком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Интересно, что некоторые не узнали на снимке свою любимицу и начали сравнивать ее с актрисой культового сериала "Секс в большом городе" – Сарой Джессикой Паркер.

  • "Красивая, прямо фотомодель"
  • "Еще и фото стильное вышло"
  • "Леська, ты супер"
  • "Богиня"
  • "Красотулька"
  • "Замечательная девушка"
  • "Похожа на Сару Джессику Паркер"
  • "Показалось, что это Сара Джессика Паркер – в лучшие годы "Секс в городе"
  • "Сама нежность, вы красавица"
  • "Леся, не узнала. А Сара Джессика Паркер в курсе, что вы выкладываете ее фото у себя?))"
  • "Красивая украиночка"
  • "Я тоже люблю ездить к родителям. Так накормят, что потом ножки поджал и покатился к себе обратно"

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Напомним, что Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании. Она приехала в солнечный город Виго.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк рассказала о причине расставания со своим женихом.

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Новости Украины Леся Никитюктелеведущая
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