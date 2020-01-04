Леся-жрица: Никитюк в одной тунике показала, как доедает остатки новогодней роскоши

Леся Никитюк отпраздновала Новый год 2020 весело и с размахом - телеведущая повеселилась в одном из киевских клубов в кругу друзей. Для праздничной ночи Леди Ле выбрала эффектный образ в белых тонах - корсетный топ с перьями и штаны-клеш по фигуре. В первые дни наступившего года артистка продолжает хорошо проводить время, а также доедать остатки приготовленных к празднику блюд.

Как именно она это делает, Леся с присущим ей чувством юмора показала в Instagram. Теледива опубликовала коллаж из фото, на которых она сидит за столом в одной лишь белой тунике, которая открывает отличный обзор на ее длинные стройные ножки. Девушка доедает остатки какого-то блюда с большой тарелки, корча при этом забавные рожицы, изображающие удовольствие. Не обошлось на кадрах и без ее любимой собачки Рафика.

"А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найди себя на фото", - шутливо подписала фото Никитюк, добавив хештег "жрица".

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики теледивы оценили ее юмор и креативный подход к делу, о чем поспешили сообщить в комментариях.

Леся фатит жрать))

Ночная жрица

Класнюча туніка

Очень смешная

О, ці неймовірні ноги

Похорошела! Молодца!!! ;)

Какой красивый наряд. Тоже хо

С большим удовольствием

Леся Леся стопэ

Головне, щоб не пропало!

Лесюня вы просто само очарование! Спасибо вам, что вы дарите позитив! Наблюдая за вами хочется жить!

Ніяк. Все доїли 1 на обід

Смачного)))

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк засветила декольте на соблазнительном фото и устроила новогоднюю ревизию на ярмарке в Киеве.