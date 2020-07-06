Леся, пора взрослеть: Никитюк обескуражила сеть странной песней

Леся Никитюк никогда не боялась показаться смешной и повеселить поклонников - именно за креативное чувство юмора многие ее и любят. Что ж, телеведущая в очередной раз продемонстрировала его, выложив в Instagram видеоролик, в котором она исполняет крайне необычную песню.

На видео 32-летняя Леди Ле вместе с Валерией Полянской и Владой Катренко, с которыми звезда работает над программой LE Маршрутка, громко поют композицию про собаку. При этом на бэк-вокале заметен ведущий и водитель в программе LE Маршрутка - Ігор Новинчук.

"Собака пісяла, собака какала, собака сіла і заплакала", - так звучат слова этого креативного трека.

Леся Никитюк удивила фанатов странной песней про собаку (видео: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что в ролике Леся предстала в черной блузке с глубоким декольте и белых шортах-боксерах.

"Тріо "А ми удвох", - подписала видео теледива.

Мнения пользователей сети разделились - под публикацией развернулись бурные обсуждения. Многие не оценили подобный юмор и посоветовали Никитюк повзрослеть, другим же песня понравилась и они назвали ее "будущим хитом".

Супер это моя любимая песня

Леся, сама придумала пісню!?)

Ох и Леся!! Хитяра!

Леся Нікітюк ти Богіня

Интересно,что побудило к записи такого трио с такой душераздирающей песней?

Леся, пора взрослеть.

Бред

Это что за очередной шедевр?

Потенциальный хит. Войдет в 3ку в бб100

Это - шедевр!!!! У меня нет слов!!! Класс

Які виконавиці - така й пісня

Не здивуюсь,якщо з такою піснею представлятимуть Україну на Євробаченні

Скриншот комментариев

Ранее смелая Леся Никитюк в велосипедках и облегающей майке "оседлала" гидроцикл.