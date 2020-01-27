Леся Никитюк засветила плоский животик в облегающих нарядах "хищницы"

Ведущая пробует в ОАЭ местные деликатессы
Леся Никитюк в Дубае "выгуливает" эффектные летние наряды и купальники, а также не забывает развлекать поклонников забавными фото и комментариями к ним. Так, Леди Ле недавно продемонстрировала заметно округлившиеся «пышные» формы на пляже, чем вызвала бурную реакцию сети. Косметические процедуры, релакс на пляже и занятия спортом она чередует с дегустацией местных деликатесов, что, впрочем, абсолютно не вредит фигуре ведущей. А доказательством этому послужили новые кадры с участием Леси.
На фото теледива показала, как сочетает анималистические принты. В одном образе она соединила "леопардовый окрас" и "зебру". Так Леди Ле выбрала облегающую блузку-топ с "хищным" принтом, которая позволила оголить плоский жиотик, и соединила ее с лосинами. Она дополнила образ для прогулки маленьком текстильной плоской сумочкой от шведского бренда GANNI в тон верху. Из украшений – золотой аккуратный браслет и солнечные очки в модной оправе в форме "кошачьего глаза".
В руках Леся держит десерт в стакане, щедро усыпанный разноцветной сладкой крошкой. На одном из фото она показала местный деликатес: эмиратский вариант кофе – напиток с золотой крошкой.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Delicious Abu-Dhabi", - оставила она подпись под кадрами, что в переводе означает "вкусный Абу-Даби". Большинству поклонников понравился курортный образ ведущей.
Фото: кофе с золотой крошкой (instagram.com/lesia_nikituk)
Скриншот комментариев
Напомним, что Лея Никитюк показала свой "спортивный марафон" в ОАЭ – ведущая осваивает различны необычные виды тренировок.