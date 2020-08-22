Леся Никитюк засветила бесконечные ножки и раззадорила поклоннков творческим заданием

Леся Никитюк вместе со своей доблестной коммандой проекта Le Маршрутка колесит по всей Украине в поисках особенных мест и малоизвестных достопримечательностей каждого региона – она не забывает заглянут даже в самые отдаленные уголки. Ее Instagram пополняется фото в различных локациях, а неизменным "партнером" по съемке стал водитель Le Маршрутки Богдан Богданович, который регулярно появляется в кадре вместе с Лесей или на ее забавных фотоколлажах.

Так, на новых кадрах Леся позирует на фоне кипы дров в куртке кораллового оттенка, выставив на всеобщее обозрение стройные ножки в удобных кроссовках. На втором снимке запечатлен Богдан Богданович, курящий на стоге сена на фоне той же атмосферной локации.

"Друзяшки! Кращий комент під фото отримає від Богданича брилок і запасний ключ від маршрутки", - подписала с юмором фото Леди Ле.

Леся Никитюк позабавила фотосравнением (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники ведущей стали упражняться в оригинальности и оставлять забавные подписи под кадрами.

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Напомним, что ранее Леся Никитюк впечатлила своими смелыми приключениями в Кривом Роге.