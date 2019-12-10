Дзао-шанхао: Леся Никитюк озадачила открыткой из Китая

Популярная телеведущая показала, как проводит время в Восточной Азии
Бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, сделанными в Китае. Их она разместила на своей страничке в Instagram.
На фото можно увидеть 32-летнюю телеведущую в красном джемпере и белых штанах с массивным ремнем в тон. Глаза звезда скрыла за солнцезащитными очками, а волосы подобрала в хвост.
Леся позирует на фоне необычных растений в клумбах на возвышении, похожих на цветную капусту. Рядом с Никитюк велосипед, поэтому скорее всего она путешествует по городу на нем.
"Дзао-шанхао. Доброе утро! Мчу за ципао. Кто знает, что это?" - озадачила ведущая своих фанатов.
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Самые продвинутые поклонники сразу же ответили, что "ципао" - это китайское платье:
Отметим, что современная форма наряда была создана в 20-х годах модельерами Шанхая. Это длинная рубашка/платье, но северный вариант того же слова чаншань обозначает мужскую одежду.
Однако нашлись и те, кто подумал, что "ципао" - это какое-то национальное блюдо:
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Также в этот же день Леся Никитюк поделилась кадром, где сидит в необычном кресле с множеством китайцев.
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае. Она продемонстрировала фанатам фото в окружении экзотических блюд.