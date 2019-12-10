Дзао-шанхао: Леся Никитюк озадачила открыткой из Китая

Бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, сделанными в Китае. Их она разместила на своей страничке в Instagram.

На фото можно увидеть 32-летнюю телеведущую в красном джемпере и белых штанах с массивным ремнем в тон. Глаза звезда скрыла за солнцезащитными очками, а волосы подобрала в хвост.

Леся позирует на фоне необычных растений в клумбах на возвышении, похожих на цветную капусту. Рядом с Никитюк велосипед, поэтому скорее всего она путешествует по городу на нем.

"Дзао-шанхао. Доброе утро! Мчу за ципао. Кто знает, что это?" - озадачила ведущая своих фанатов.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Самые продвинутые поклонники сразу же ответили, что "ципао" - это китайское платье:

Привет. Это такая одежда в Китае. Наверное следующее фото будет именно в ней. Покажешь?

Отлично выглядишь! В ципао, думаю, будешь выглядеть шикарно. Красивая женщина в красивом платье - это огонь!

Это точно платье!

Отметим, что современная форма наряда была создана в 20-х годах модельерами Шанхая. Это длинная рубашка/платье, но северный вариант того же слова чаншань обозначает мужскую одежду.

Однако нашлись и те, кто подумал, что "ципао" - это какое-то национальное блюдо:

Может это мивина?

Курятина)

Может лимонад какой-то...

Что ты там делаешь? За "шмотьем" приехала или жуков поесть?

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Также в этот же день Леся Никитюк поделилась кадром, где сидит в необычном кресле с множеством китайцев.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае. Она продемонстрировала фанатам фото в окружении экзотических блюд.