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Леся Никитюк впервые показала роскошные апартаменты и собралась строить "замок Lady Le"

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 16:15
Леся Никитюк впервые показала роскошные апартаменты и собралась строить "замок Lady Le"
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала стильные дизайнерские интерьеры дома

Леся Никитюк после насыщенного отпуска в Буковеле и поездки с подругой в ОАЭ вернулась домой в Украину и сразу отправилась к родителям в родной Хмельницкий. Как-то теледива обмолвилась, что ее семья закончила ремонт в доме, правда, не уточнила, где именно он находится – в Киеве или ее родном городе. Судя по геолокации, апартаменты расположены в Хмельнцком, где сейчас гостит звезда. Она впервые решила провести экскурсию по дому и показать его роскошные интервьеры.

Леди Ле опубликовала снимок шикарной "королевской" спальни, где гармонично сочеталась каждая деталь убранства. Также приоткрыла дверь в роскошную ванную комнату в белоснежной ванной, светлую кухню, выполненную в бело-серых тонах, и сама позировала в интерьерах дома на руках со своим верным другом – лохматым Рафиком.

"Леся видихає (на фото. Ремонт майже закінчено, дякуючи Богу і прорабу. Особливо хочу подякувати дизайнерам інтер’єру. Готовьтесь, скоро будете строить Замок Lady Le", - предупредила она.

Интеьеры дома Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники теледивы внимательно изучили ее новые апартаменты – от них не укрылась ни одна деталь. И остались в полном восторге от увиденного.

  • Ванна и кухня просто
  • Дуже красиво
  • Дуже, дуже, дуже гарно
  • Ванна – шик
  • Ах, какая божественно красивая леди
  • Все очень классно
  • Красиво и уютно
  • Дуже класно,модно і затишно!
  • Умничка! Очень красиво и уютно!
  • Який крутий ремонт та дизайн! Шикардос! Леся Іванівна рулить!

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть фото в монокини на пляже. Поклонники сравнили формы ведущей с фигурой фитнес-модели.

"Богиня!" Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини Фигура – супер: Леся Никитюк оголила бесконечные ножки на "постельном" фото
Новости Украины Леся Никитюк
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