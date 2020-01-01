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Леся Никитюк впечатлила новогодним кулинарным мастер-классом и роскошным образом

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Ведущая показала, как надо делать знаменитый салат Оливье

Леся Никитюк тщательно заранее готовилась к встрече Нового Года. Вместе с поклонниками она выбирала наряд для празника, но, в последствии, предпочла совершенно другой образ, отличный от тех, которые демонстрировала в Instagram. Ведущая не упустила возможности похвастаться и своими кулинарными способностями. В частности, она преподала мастер-класс по приготовлению знаменитого салата Оливье. Видеоурок теледива опубликовала в Instagram.

Леся в темных очках мастерски орудует ножом и нарезает колбасу для салата, а затем эффектно добавляет в блюдо горошек.

"Олів’є від Лесі Нусретівни. Оливье от Леси Нусретовни. Happy New Year 2020", - пдписала она забавные кадры.

Подписчики теледивы оценили ее юмор и креативный подход к делу, о чем сообщили Леди Ле в комментариях.

  • Леська, ти супер
  • Ржу не могу
  • Леся, ты красивая в любом образе
  • Шедевр
  • Вы супер
  • Забыла эффектно посолить
  • Класс
  • Браво!

Скриншот комментариев

Новый Год Леся встретила в компании друзей в одном из престижных столичных заведений. Для самой главной ночи в году Леди Ле выбрала белоснежный топ корсетного типа, украшенный спереди перьями и облегающие штаны клеш по фигуре с разрезами внизу. Наряд идеально подчеркнул стройные формы ведущей.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В качестве эффектного аксессуара – маленькая серебренная сумочка из бисера и бусин. Макияж – выразительный, но не броский, с акцентом на глаза. "Счастье без границ!" - подписала снимок Леся.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк оторвалась на новогоднем тематическом корпоративе в компании Педана и Притулы.

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