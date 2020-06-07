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Леся Никитюк в ультрамини засветила ягодицы из-за неосторожности

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Телеведущая продемонстрировала стройные ноги на новых фото

Леся Никитюк порадовала своих поклонников новыми летними фотографиями. При этом на этот раз певица подошла к фото с юмором и продемонстрировала свое падение. Новые фото популярная телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Никитюк позировала в коротком платье. При этом на одном из фото она засветила свои ягодицы.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Звезда упала. Загадывайте желание...", - подписала фотографии телеведущая Леся Никитюк.

Пользователи сети пришли в восторг от фото и также прокомментировали ее новые снимки.

  • Почему сначала были дальше ступенек, а когда упали - на ступеньках?
  • Йо-Ма-йо!!! Огонь;
  • Браво! Леся как всегда поражает своим обаянием;
  • Красотка, вы супер, главное ко всему подходить с юмором;
  • Красавица наша;
  • Я вас обожаю, Леся приколистка;
  • Невероятная Леся Никитюк;
  • Приезжайте в Черновцы, мы ждем вас;
  • Вообще не смешно;
  • Желаю, чтобы звезда больше не падала;
  • Красотка;
  • Эмм. Все загадала;
  • Леся, ваши аура отражается в каждой фотографии. Интерес и обаяние работают на вас;
  • Красивая;
  • Леся, аккуратно не зашибись.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой и рассекретила диету.

Ранее Леся Никитюк засветила роскошное декольте на соблазнительном фото.

Автор: Роман Мирончук

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