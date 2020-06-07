Леся Никитюк в ультрамини засветила ягодицы из-за неосторожности

Телеведущая продемонстрировала стройные ноги на новых фото
Леся Никитюк порадовала своих поклонников новыми летними фотографиями. При этом на этот раз певица подошла к фото с юмором и продемонстрировала свое падение. Новые фото популярная телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках Никитюк позировала в коротком платье. При этом на одном из фото она засветила свои ягодицы.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Звезда упала. Загадывайте желание...", - подписала фотографии телеведущая Леся Никитюк.
Пользователи сети пришли в восторг от фото и также прокомментировали ее новые снимки.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой и рассекретила диету.
Ранее Леся Никитюк засветила роскошное декольте на соблазнительном фото.
Автор: Роман Мирончук