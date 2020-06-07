Леся Никитюк в ультрамини засветила ягодицы из-за неосторожности

Леся Никитюк порадовала своих поклонников новыми летними фотографиями. При этом на этот раз певица подошла к фото с юмором и продемонстрировала свое падение. Новые фото популярная телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Никитюк позировала в коротком платье. При этом на одном из фото она засветила свои ягодицы.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Звезда упала. Загадывайте желание...", - подписала фотографии телеведущая Леся Никитюк.

Пользователи сети пришли в восторг от фото и также прокомментировали ее новые снимки.

Почему сначала были дальше ступенек, а когда упали - на ступеньках?

Йо-Ма-йо!!! Огонь;

Браво! Леся как всегда поражает своим обаянием;

Красотка, вы супер, главное ко всему подходить с юмором;

Красавица наша;

Я вас обожаю, Леся приколистка;

Невероятная Леся Никитюк;

Приезжайте в Черновцы, мы ждем вас;

Вообще не смешно;

Желаю, чтобы звезда больше не падала;

Красотка;

Эмм. Все загадала;

Леся, ваши аура отражается в каждой фотографии. Интерес и обаяние работают на вас;

Красивая;

Леся, аккуратно не зашибись.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой и рассекретила диету.

Ранее Леся Никитюк засветила роскошное декольте на соблазнительном фото.