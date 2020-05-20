Леся Никитюк в топе и облегающих шортах засветила плоский животик и аппетитные ягодицы

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая позировала посреди цветущего поля

Леся Никитюк любит фотографироваться – она непринужденно чувствует себя в кадре. Даже на карантине ведущая радовала поклонников свежими оригинальными фотоотчетами. Постепенно фотосеты на природе вытеснили домашние фотосессии и селфи во дворе загородного дома Леди Ле, в котром живут ее родители. Теперь в ее Instagram-профиле можно чаще увидеть кадры, сделанные в живописном месте. Так, Леди Ле устроила фотосет пямо посреди бескрайнего цветущего поля, позируя в соблазнительном аутфите.

Так, Леся облачилась в один из своих любимых комплектов, в котором уже позировала для поклонников. На ней – топ телесного оттенка и короткие шорты-велосипедки в тон. Она надела белоснежную куртку с модным элементом – бахромой на спине и раскинула руки на встречу солнцу. Поклонники без труда смогли рассмотреть плоский животик, стройные бесконечные ножки и упругие ягодицы теледивы, которые подчеркнул облегающий наряд.

"Журнал "СельхозмоПолитен" 2020. Травневий випуск", - оставила шуточную подпись теледива.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ой как красииво", - оставила комментарий Мишель Андраде под постом ведущей. К ней присоеденились другие подписчики Леди Ле и завалили ее комплиментами.

Красуня

Леся, фото класс

Крутая

Персик

Дуже гарно

Така гарна

Леся ти чарівна і фотон просто прикрасні

Фигура бомба

Леся просто модель! Фото просто супер

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк удивила появлением в неожиданном образе проводницы.

Автор: Аня Бойчук