Леся Никитюк в прозрачном платье оказалась в объятиях известного ресторатора

Украинская телеведущая Леся Никитюк часто посещает светские мероприятия, особенно, если для этого есть весомый повод. Она не обошла вниманием и громкую вечеринку в одном из киевских ресторанов. Леди Ле решила сделать целый репортаж в места событий и даже показала в "сториз" Instagram, как ресторатор Николай Тищенко в буквальном смысле носит ее на руках.

Для выхода в свет Леся выбрала черное сетчатое прозрачное мини платье, которое эффектно подчеркнуло ее стройные формы. В похожем наряде звезда уже успела "засветиться" во время поездки в Испанию на футбольный чемпионат "Ла Лига".

Тогда теледива похвасталась черно-белым атмосферным снимком, на котором выглядела просто роскошно. Она позировала на сводчатом балконе, показав стройные ножки.

Леся Никитюк ( фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Приятным сюрпризом для Леди Ле стала церемония награждения. Леся получила титул "Ведущей года".

Леся Никитюк ( фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Также теледива кружилась в жарком танце с украинским "ревизором" Николаем Тищенко. Он поднял звезду и легко закружил ее под романтическую композицию, опустив руки чуть ниже талии.

"Алла Барановская, пока ты танцуешь под Анну Седокову", - подписала видео Леся, пояснив, чем в это время занята жена бизнесмена.

Леся Никитюк ( фото:instagram.com/lesia_nikituk)

"Смотрите программу "Меняю мужа", - с юмором прокомментировал происходящее в кадре Николай. В конце ролика Леся по-дружески поцеловала ресторатора в щеку.

Ранее Леся Никитюк показала свое "вкусное" утро и угостилась аппетитными сладостями, нарушив диету.

Напомним, что недавно Леся Никитюк наведалась в родной Хмельницкий и показала "пестрое" фото во время пикника на природе. Подписчики ведущей перепутали ее с актрисой Сарой Джессикой Паркер.