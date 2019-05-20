Кокетливая Леся Никитюк в прозрачном платье показала "образ дня"

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая вернулась к съемкам в шоу "Хто зверху?"

Популярная телеведущая Леся Никитюк меняет стильные образы как печатки – то сверкнет длинными ножками в трендовых велосипедках, дополнив лук удлиненным пиджаком, то восхитит появлением на публике в прозрачном платье-мини. А на съемочной площадке Леди Ле и вовсе привыкла красоваться в эффектных аутфитах, которые с интересом рассматривают ее поклонники, не оставляя звезду без комплиментов. Так, Леся приехала на съемки шоу "Хто зверху?" и успела попозировать в прозрачном черном платье в белый горошек, показав свой новый образ в InstaStories.

Телеведущая красуется у зеркала с прической и естественным макияжем с акцентом на выразительные глаза. Ее волосы ниспадают крупными локонами на плечи. На Леди Ле – легкое шифоновое платье с рюшами в области декольте и пышной юбке, а также элегантное украшение на шее.

"Юра, спасибо тебе за это роскошное платье", - поблагодарила она своего стилиста, который помог в создании образа.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Леся позирует, демонстрируя наряд с разных ракурсов, а потом идет в зал, где ее уже с нетерпением жду зрители, участники и приветствует "господин судья" Александр Педан.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

На съемочную площадку теледива прибыла со своим домашним питомцем Рафиком. Леди Ле довольно часто публикует забавные фото и видео со своим любимчиком.

Ранее Леся Никитюк показала зажигательные и весьма откровенные танцы с украинским ресторатором Николаем Тищенко. Стоит отметить, что они оба были участниками шоу "Танцюють всі!"

Кстати, Леся Никитюк продемонстрировала свои гастрономические слабости, насладившись сладостями за завтраком. Несмотря на то, что ведущая любит вкусно поесть, она находится в отменной форме и придерживается правильного питания.