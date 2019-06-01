Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая решила подарить любимой вещи вторую жизнь

Популярная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк регулярно радует поклонников "образами дня" и с удовольствием показывает "спойлеры" своих нарядов, в которых ее можно будет увидеть уже осенью в шоу "Хто зверх?" Она пускает поклонников за кулисы проекта, знакомя с тонкостями съемочного процесса. Так, в Instastories теледива продемонстрировала, как создаются ее экранные наряды, похваставшись некоторыми из их. Но особого внимания заслуживает шифоновое платье с цветочным принтом, которое Леся тайком позаимствовала из гардероба своей мамы Екатерины.

Леди Ле рассказала, что без спроса взяла наряд во время последнего визита домой, в родной Хмельницкий.

Она планирует перешить вещь и с удовольствием ее носить, ведь сейчас подобные модели и расцветки на пике популярности.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Это платье моей мамы. Моей Кэт. Я ее втихаря забрала. Тут очень классная ткань, сейчас очень модная. Тут еще резиночка есть, 76-го года она. Мы его перешьем, я вам покажу результат – это будет просто гениально! Если у вас есть классные платья в шкафу ваших мам и бабушек, поверьте мне, сейчас как раз пришло время их перешить и сделать себе мегакрутой наряд!" - обратилась Леся к поклонникам.

Напомним, что Леся Никитюк показала оригинальный образ с рубашкой в полоску и джинсовыми шортами. Звезда неожиданно скомбинировала одежду, похваставшись впечатляющим результатом.

Ранее Леся Никитюк удивила сеть необычным фото в образе Суперженщины – героини американских комиксов.

Кстати, Никитюк похвасталась стильным луком в оранжевом жакете и лосинах. В таком образе она появилась на съемочной площадке популярного развлекательного шоу.