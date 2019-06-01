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Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.06.2019 - 10:54
Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая решила подарить любимой вещи вторую жизнь

Популярная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк регулярно радует поклонников "образами дня" и с удовольствием показывает "спойлеры" своих нарядов, в которых ее можно будет увидеть уже осенью в шоу "Хто зверх?" Она пускает поклонников за кулисы проекта, знакомя с тонкостями съемочного процесса. Так, в Instastories теледива продемонстрировала, как создаются ее экранные наряды, похваставшись некоторыми из их. Но особого внимания заслуживает шифоновое платье с цветочным принтом, которое Леся тайком позаимствовала из гардероба своей мамы Екатерины.

Леди Ле рассказала, что без спроса взяла наряд во время последнего визита домой, в родной Хмельницкий.

Она планирует перешить вещь и с удовольствием ее носить, ведь сейчас подобные модели и расцветки на пике популярности.

Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа

Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа

Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа

Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Это платье моей мамы. Моей Кэт. Я ее втихаря забрала. Тут очень классная ткань, сейчас очень модная. Тут еще резиночка есть, 76-го года она. Мы его перешьем, я вам покажу результат – это будет просто гениально! Если у вас есть классные платья в шкафу ваших мам и бабушек, поверьте мне, сейчас как раз пришло время их перешить и сделать себе мегакрутой наряд!" - обратилась Леся к поклонникам.

Напомним, что Леся Никитюк показала оригинальный образ с рубашкой в полоску и джинсовыми шортами. Звезда неожиданно скомбинировала одежду, похваставшись впечатляющим результатом.

Ранее  Леся Никитюк удивила сеть необычным  фото в образе Суперженщины – героини американских комиксов.

Кстати,  Никитюк похвасталась стильным луком в оранжевом жакете и лосинах. В таком образе она появилась на съемочной площадке популярного развлекательного шоу.

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