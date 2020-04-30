Леся Никитюк похвасталась кулинарными талантами и "нарвалась" на неожиданную критику

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая засветила стройные ножки в эксклюзивном наряде

Леся Никитюк в родном Хмельницком отдыхает на территории частного дома. В саду Леди Ле устроила настоящую фотосессию среди цветущих и благоухающих деревьев, а в этот раз решила заняться приготовлением обеда прямо на природе и выбрала для этого пикантный наряд от своего любимого "бренда" "самасшила".

Леся предстала в коротком трикотажном платье с принотом в виде сочных лимонов, а на голову повязала стильную шелковую косынку с похожим рисунком – образ вышел гармоничным и эффектным. Она расположилась возле дома и накрыла стол. На обед Леди Ле приготовила окрошку, а в качестве дегустатора выбрала свою 8-летнюю племянницу.

Ведущая поделилась забавным видео реакции девочки на блюдо от знаменитой тети. Она впервые попробовала окрошку, которая по вкусу напомнила ей "скисший кисель".

"Сезон окрошки", - подписала Леся кулинарный фотосет на природе.

Поклонники теледивы от души умилились детской непосредственности племянницы звезды, а вот для Леси оставили немало комплиментов.

Шикарная женщина!

Леся, вы красуня, просто

Красотка

Клас, Леся справжнiй повар

Никогда не понимала этого блюда, а вот футболочка у вас классная

Красавица ты

Дівчинка класс

Як завжди гарнюща

Хозяйка, молодец

Леся, лук супер

Господиня ти наша

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк поделилась носальгическим фотосетом из Парижа, на котором она позирует на фоне Эйфелевой башни в пикантном топе и кожаных брюках.