Леся Никитюк похвасталась кулинарными талантами и "нарвалась" на неожиданную критику

Ведущая засветила стройные ножки в эксклюзивном наряде
Леся Никитюк в родном Хмельницком отдыхает на территории частного дома. В саду Леди Ле устроила настоящую фотосессию среди цветущих и благоухающих деревьев, а в этот раз решила заняться приготовлением обеда прямо на природе и выбрала для этого пикантный наряд от своего любимого "бренда" "самасшила".
Леся предстала в коротком трикотажном платье с принотом в виде сочных лимонов, а на голову повязала стильную шелковую косынку с похожим рисунком – образ вышел гармоничным и эффектным. Она расположилась возле дома и накрыла стол. На обед Леди Ле приготовила окрошку, а в качестве дегустатора выбрала свою 8-летнюю племянницу.
Ведущая поделилась забавным видео реакции девочки на блюдо от знаменитой тети. Она впервые попробовала окрошку, которая по вкусу напомнила ей "скисший кисель".
"Сезон окрошки", - подписала Леся кулинарный фотосет на природе.
Поклонники теледивы от души умилились детской непосредственности племянницы звезды, а вот для Леси оставили немало комплиментов.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Леся Никитюк поделилась носальгическим фотосетом из Парижа, на котором она позирует на фоне Эйфелевой башни в пикантном топе и кожаных брюках.