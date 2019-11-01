Леся Никитюк похвасталась формами в купальнике на жарком фото из Египта

Ведущая наслаждается отдыхом на Красном море
Леся Никитюк недавно отпраздновала день рождения - ведущей исполнилось 32 года, в честь чего она закатила шумную вечеринку в Киеве, где даже поразила гостей страстным поцелуем с Олей Поляковой. После чего артистка презентовала свой новый тревел-проект о путешествиях по Украине “LeМаршрутка” и со спокойной совестью уехала в небольшой отпуск в жаркий Египет.
Там Леди Ле продолжает отмечать свой праздник, наслаждаясь вкусной едой, теплой погодой и ласковым Красным морем. Леся с удовольствием изучает подводный мир коралловых рифов и загорает на берегу, не упуская случая похвастаться своими формами в купальнике. Звезда поделилась новым горячим кадром на своей странице в Instagram, на котором она принимает солнечные ванны на шезлонге.
На ведущей - эффектное зеленое микробикини, расшитое пайетками. Дополняют расслабленный пляжный лук распущенные волосы и круглые солнцезащитные очки, а соблазнительная поза позволяет полюбоваться на аппетитные изгибы фигуры Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Если вы современный человек, то наверняка пашете как конь!!! Я ДА!!!
Пахайте на здоровье, но и не забывайте отдыхать и доверять свой отдых
проверенным и хорошим компаниям", - посоветовала теледива подписчикам.
Поклонники Леси поспешили оставить свои восторженные отзывы о ее фигуре и жарком снимке в целом.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк покорила глубиной декольте в мини-платье на отдыхе в Египте.