Леся Никитюк похвасталась формами в купальнике на жарком фото из Египта

Леся Никитюк недавно отпраздновала день рождения - ведущей исполнилось 32 года, в честь чего она закатила шумную вечеринку в Киеве, где даже поразила гостей страстным поцелуем с Олей Поляковой. После чего артистка презентовала свой новый тревел-проект о путешествиях по Украине “LeМаршрутка” и со спокойной совестью уехала в небольшой отпуск в жаркий Египет.

Там Леди Ле продолжает отмечать свой праздник, наслаждаясь вкусной едой, теплой погодой и ласковым Красным морем. Леся с удовольствием изучает подводный мир коралловых рифов и загорает на берегу, не упуская случая похвастаться своими формами в купальнике. Звезда поделилась новым горячим кадром на своей странице в Instagram, на котором она принимает солнечные ванны на шезлонге.

На ведущей - эффектное зеленое микробикини, расшитое пайетками. Дополняют расслабленный пляжный лук распущенные волосы и круглые солнцезащитные очки, а соблазнительная поза позволяет полюбоваться на аппетитные изгибы фигуры Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Если вы современный человек, то наверняка пашете как конь!!! Я ДА!!!

Пахайте на здоровье, но и не забывайте отдыхать и доверять свой отдых

проверенным и хорошим компаниям", - посоветовала теледива подписчикам.

Поклонники Леси поспешили оставить свои восторженные отзывы о ее фигуре и жарком снимке в целом.

Яка ж красиваа

Леся, вы шикарны

Откуда купальник? Красотка

Воистину Богиня

Прелесть

Гарно виглядаєш. Гарного відпочинку і настрою

Шикарна

Леся ну ти і вже видаєш

Купальник- супер!

Красуня

Як голівудська зірка

Леся, гарного відпочинку

Умничка девочка. Восхищаюсь Вами, всегда приятно Вас видеть. Так держать

Фигура супер

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк покорила глубиной декольте в мини-платье на отдыхе в Египте.