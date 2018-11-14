Леся Никитюк о первом снеге: Такая паника!

Фото: коллаж РБК-Украина

Украинские ведущие рассказали, с чем у них ассоциируется снег

В среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег. Многие делятся фото и видео в соцсетях и начинают задумываться, готовы ли они к зиме и приближающемуся Новому году. Поделились своими эмоциями и воспоминаниями об этом и ведущие Нового канала.

Так, Леся Никитюк, ведущая шоу "Хто зверху?" и "Кто против блондинок?" раньше очень радовалась снегу.

"Снег у меня всегда ассоциируется с детством. Такая радость была! А сейчас такая паника – автомобиль нужно переобуть! А вот в школе никаких забот – все ждали, пока насыплет снега побольше, чтобы можно было на санках кататься и снежных баб лепить. А еще снег для меня – это знак приближающегося Нового года. Поэтому с первыми снежинками в моем доме всегда появляются первые мандаринки", - рассказала участница "Танцев со звездами".

Фото: Леся Никитюк (Новый канал)

Ведущий социального реалити "Ревизор с Тищенко" Николай Тищенко отметил,что у него снег ассоциируется с Новым годом и детством.

"Для меня первый снег – предвестник Нового года. С этого момента уже не покидает предпраздничное настроение. А еще первый снег у меня ассоциируется с детскими воспоминаниями. Папа всегда спешил на работу, поэтому вел меня в школу очень рано – на дворе еще было темно.

И вот, помню: темно, одинокий фонарь освещает нам путь, а под ногами хрустит снег. В детстве мы с ребятами любили играть в снежки. Лепили огромные снежные крепости, за которыми нас, детей, было не видно даже в полный рост. Делились на две команды и устраивали бои. Тот, на ком оставался снежный след от "пули", выбывал из игры", - поделился он.

Фото: Николай Тищенко (Новый канал)

Шеф-редактор и соведущая "Ревизор с Тищенко" Анна Жижа очень любит хруст снега под ногами.

"Каждый год с нетерпением жду первого снега, и была уверена, что он выпадет сегодня, как нам обещали синоптики. Снег для меня – символ чистоты. А самым любимым звуком считаю его хруст под ногами. В детстве ждала снег не меньше, так как в этот период у нас с папой по плану всегда были прогулки на санках. Помню, у отца было любимое развлечение – сделать крутой вираж, впоследствии которого я выпадала из санок головой в сугроб. Мама его за это, конечно, очень ругала. Но мы с папой были в таком восторге от наших забав, что делали это каждый год!" - призналась Анна.

Напомним, в Киеве выпал первый снег. Предлагаем посмотреть самые яркие фото из Instagram.

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