Леся Никитюк в облегающем комбинезоне засветила декольте и удивила заявлением

Телеведущая заинтересовала поклонников необычным заявлением
Леся Никитюк путешествует по Украине в рамках авторского тревел-шоу Le Маршрутка и показывает живописные, достойные внимания, но малоизвестные достопримечательности нашей страны. В данное время популярная телеведущая находится в Карпатах, где множество красочных мест, о которых знает далеко не каждый.
Леся опубликовала красочное фото, на котором она стоит в ярко-зеленом комбинезоне напротив стены, где на ней изображены зеленые грибы. Также у нее блестят зеленые глаза. Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Грибы проводники в потусторонний мир, они открывают портал... в котором ты можешь общаться со своей душой… Грибы повсюду... они идут за нами... и я не о лисичках", - написала Леся Никитюк.
Пользователи сети также прокомментировали ее фото.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место.
Ранее Леся Никитюк в облегающем "космическом" наряде поразила гибкостью кошки и искрометным юмором.