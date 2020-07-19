Леся Никитюк в облегающем комбинезоне засветила декольте и удивила заявлением

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая заинтересовала поклонников необычным заявлением

Леся Никитюк путешествует по Украине в рамках авторского тревел-шоу Le Маршрутка и показывает живописные, достойные внимания, но малоизвестные достопримечательности нашей страны. В данное время популярная телеведущая находится в Карпатах, где множество красочных мест, о которых знает далеко не каждый.

Леся опубликовала красочное фото, на котором она стоит в ярко-зеленом комбинезоне напротив стены, где на ней изображены зеленые грибы. Также у нее блестят зеленые глаза. Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Грибы проводники в потусторонний мир, они открывают портал... в котором ты можешь общаться со своей душой… Грибы повсюду... они идут за нами... и я не о лисичках", - написала Леся Никитюк.

Пользователи сети также прокомментировали ее фото.

Речь идет об эффекте после употребления мухоморов...

Леся, грибы оттуда;

Зеленка напала?

Леся от таких грибов подальше;

Леся в стране чудес;

Ух, в лесу увидишь заикаться долго будешь;

Колбасит не пожизненному.

Леся, завязывай с грибочками. Уже стало заметно;

Настоящая Лесная Мавка.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место.

Ранее Леся Никитюк в облегающем "космическом" наряде поразила гибкостью кошки и искрометным юмором.