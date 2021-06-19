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Леся Никитюк в латексном боди ошеломила образом сексапильной рыбачки

Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк, которую недавно раскритиковали в сети из-за изменений во внешности, поразила поклонников новым неожиданным образом.

В своем Instagram телеведущая поделилась кадрами с рыбалки, на которых предстала в весьма пикантном наряде.

Леся появилась на фото в латексном боди болотного оттенка и такого же цвета резиновых ботфортах. Талию артистки подчеркивают два оранжевых ремня, к которым крепятся необычные сумочки.

Никитюк позировала прямо в реке с удочкой в руках, демонстрируя свои аппетитные формы. Волосы ведущая собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

Леся Никитюк поразила образом соблазнительной рыбачки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо ви думаєте, що я рекламую вудочку або чоботи для рибалки, то ви помиляєтесь, я рекламую себе", - с присущим ей юмором подписала фото Леди Ле.

Поклонники оценили эффектный лук Никитюк и засыпали ее комплиментами.

  • Еще никогда рыбалка не была такой сексуальной. На такую удочку должны ловится только гламурные рыбы
  • Я б порибачив з такою дівчиною
  • Красуня
  • Рыбачка Леся
  • Фото супер, жінка-мрія
  • Oh my God. Какая секси Леся
  • Тебе идёт
  • Чудо!!! Але ж яка гарна
  • Лесю, Ви прекрасна!
  • Леся, ты просто супер
  • Ракета
  • Шикарно!
  • Местная русалка
  • Очень стильно и сексуально

Напомним, ранее Instagram Леси Никитюк взломали. На ее странице появились странные посты с откровенным фото.

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Леся Никитюкобразведущая