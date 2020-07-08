Леся Никитюк в кружевном белье соблазнила рельефным телом на фото из спальни

Ведущая призналась, как ей удалось сделать пресс рельефонм
Леся Никитюк признается, что сексуальность ей помог раскрыть возлюбленный, который научил ее любить себя и гордиться своим ростом и стройными формами. Теперь ведущая смело может участвовать в пикантных фотосетах и демонстрировать волнительные изгибы на камеру, что она и сделала, похваставшись спортивными достижениями.
Леся показла серию фотоснимков в кружевном белье изумрудного цвета. Комплекст лишь подчеркнул ее стройные формы и волнительные изгибы, а также позволил показать рельефный пресс. На одном из фото ведущая позирует в белой легкой рубашке, завязанной под грудью, а на втором – лишь в белье.
Судя по хэштегу, Леди Ле делает планку ежедневно и уже заметила результаты своих усилий. Кроме того, она придерживается интервального голодания.
"Я не скажу, что она особо помогает если жрать жаренное, много сладкого и мучного! Но на фото номер 2 хоть какой то рельеф появился. Я не про живот. Короче, если у вас нет времени на планку каждый день, напишите в комментах слово пресс может хоть парень появится с нормальным прессом в кармане", - с юмором подписала горячие кадры Леся. Поклонники оценили внешний вид ведущей.
Скриншот комментариев
Также Леся поделилась фото с бэкстейджа съемок со своим коллегой Сергеем Притулой. Она успела сменить несколько эффектных образов и покрасовалась в ажурной сетчатой юбке и кораловом топе, дополнив лук длинными черными перчатками, а также позировала в компании со-ведущего по шоу "Хто зверху?" в коротких джинсовых шортах и атласной рубашке с принтом в виде зебр, которую она завязала на узел под грудью.
Леся Никитюк поделилась закулисными снимками со свежей фотосъемки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Кстати, ранее Леся Никитюк в прозрачном невесомом платье зажгла во время фотосета в студии.