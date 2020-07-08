Леся Никитюк в кружевном белье соблазнила рельефным телом на фото из спальни

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая призналась, как ей удалось сделать пресс рельефонм

Леся Никитюк признается, что сексуальность ей помог раскрыть возлюбленный, который научил ее любить себя и гордиться своим ростом и стройными формами. Теперь ведущая смело может участвовать в пикантных фотосетах и демонстрировать волнительные изгибы на камеру, что она и сделала, похваставшись спортивными достижениями.

Леся показла серию фотоснимков в кружевном белье изумрудного цвета. Комплекст лишь подчеркнул ее стройные формы и волнительные изгибы, а также позволил показать рельефный пресс. На одном из фото ведущая позирует в белой легкой рубашке, завязанной под грудью, а на втором – лишь в белье.

Судя по хэштегу, Леди Ле делает планку ежедневно и уже заметила результаты своих усилий. Кроме того, она придерживается интервального голодания.

"Я не скажу, что она особо помогает если жрать жаренное, много сладкого и мучного! Но на фото номер 2 хоть какой то рельеф появился. Я не про живот. Короче, если у вас нет времени на планку каждый день, напишите в комментах слово пресс может хоть парень появится с нормальным прессом в кармане", - с юмором подписала горячие кадры Леся. Поклонники оценили внешний вид ведущей.

А так-то взагалі дуже файно вийшло

Леся, ти просто красотка

Как девочка совсем

Красотка

Ух ты какая

Мне кажется, что с такой фигурой, как у тебя и планка не нужна

Супер красота

Комплект дуже гарний

Леся, вы умопомрачительно сногсшибательны!

Красивая фигура

Скриншот комментариев

Также Леся поделилась фото с бэкстейджа съемок со своим коллегой Сергеем Притулой. Она успела сменить несколько эффектных образов и покрасовалась в ажурной сетчатой юбке и кораловом топе, дополнив лук длинными черными перчатками, а также позировала в компании со-ведущего по шоу "Хто зверху?" в коротких джинсовых шортах и атласной рубашке с принтом в виде зебр, которую она завязала на узел под грудью.

Леся Никитюк поделилась закулисными снимками со свежей фотосъемки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, ранее Леся Никитюк в прозрачном невесомом платье зажгла во время фотосета в студии.