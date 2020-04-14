Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы

Леся Никитюк проводит каратин с семьей в Хмельницком. Ведущая не унывает и старается поднимать настроение себе, домочадцам и поклонникам. Она выходит в прямые эфиры и общается с фанами, но также и сама получила возможность стать ближе к кумиру. Так, украинская теледива два раза беседовала онлайн с музыкантом и актером Джаредом Лето, к котрому не скрывает симпатии. Теперь же Леся решила немного раззадорить сеть пикантными домашним фото.

Леся показала фото в коротких джинсовых шортах, которые подчеркнули упругие ягодицы звезды и позволили поклонникам полюбоваться ее длинными ногами. Также на ней белый топ с длинным рукавом и светлые кроссовки. Она лежит плашмя на кровати в спальне, уткнувшись лицом в подушку.

"Сколько можно лжать! Давайте делать планку!" - призвала ведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также накануне Леди Ле провела прямой эфир со Светланой Лободой. Звезды рассказали друг другу немало забавных историй из жизни и вспомнили о совместном прошлом.

Познакомились Леся и Светлана на съемках клипа "Пора домой". Это произошло благодаря продюсеру певицы Нателле Крапивиной, которая решила снять всех звезд тревел-шоу "Орла и Решки" в одном видео - Регину Тодорено, Лесю Никитюк, Жанну Бадоеву и Андрея Беднякова.

Ведущая рассказала певице о том, чем занимается на карантине. "Записали песню и клип в подъезде. Я там не пою, а говорю. Нам сейчас максимально надо поднимать настроение и позитивно мыслить!" - пояснила Леди Ле.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся также призналась, что будет делать доску желаний и программировать себя на покорение новых вершин. Она запретила поклонникам часто смотреть новости и заверила их, что от потока негатива страдает, в первую очередь, иммунитет.

Светлана же рассказала, что обнаружила в карантине положительные стороны. Так, она все время проводит с дочками – Евой и Тильдой, много играет с ними и придумывает различные активности. Звезда призналась, что начала мыть посуду и получать от этого удовольствия - "кайфовать от того, что ты раньше ненавидел".

Ранее Леся Никитюк в одном одеяле показалаа, в каком виде она "собралась" на красную дорожку в Каннах.