Леся Никитюк в каске заинтриговала заявлением: моя карьера могла бы быть другой

Леся Никитюк вместе с командой своего тревел-шоу Le Маршрутка продолжает колесить по Украине и посещать самые интересные и необычные места. Так, сейчас они находится в Кривом Роге, где телеведущая уже успела сделать фирменные шутливые фото со своим коллегой Богдановичем. А на свежем кадре Леди Ле и вовсе предстала в очень неожиданном луке работницы завода.

Никитюк запечатлена в черных рабочих штанах, яркой оранжево-черной спецовке и белой каске. Снимок сделан на территории крупного металлургического комбината в Кривом Роге.

Леся Никитюк предстала в образе эффектной работницы завода (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В подписи Леся сделала неожиданное заявление о том, как могла бы сложиться ее карьера, и поблагодарила за теплый прием. Не обошлось и без шуток, за которые ее так любят поклонники.

".. моя кар’єра могла бути іншою.. я могла бути не ведучою, а ведучим працівником заводу! Бачити ви могли б мене не на «голубих екранах», а на дошці пошани. Я знаю по своїй сім’ї, як важко працювати на виробництві!!! Коли мій тато йшов на роботу я ще спала, коли мій тато приходив з роботи- я ВЖЕ спала! З татом я познайомилась аж у 7му класі. Класний мужик. Сьогодні на АрселорМіттал Кривий Ріг.. я побачила як виглядають справжні чоловіки. Роботящі, втомлені, з іскоркою в очах і вогнем у серці. А на обличчях велика посмішка) дякую за прийом", - поделилась ведущая.

Леся Никитюк показала фото с металлургического завода (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знаменитость также выложила видео, сделанное прямо в огромном карьере.

"Меня часто спрашивают, почему я не замужем, нет детей... Ребят, я вся в карьере!" - говорит в видео Леся и надевает каску, после чего камера показывает впечатляющие размеры котлована.

Фолловеры тут же отметили, что Никитюк очень к лицу форма и оценили ее колоритные фото и чувство юмора.

О Господи. Лэсичка ты прекрасна, хоть на голубых экранах, хоть в робе , хоть в жизни. Очень люблю тебя и твой юмор

Якби був такий ведучий працівник , то робота б зупинилась. Вся увага була б прикута до Вас, Лесю)

Помагательніця Леся

неправльно написали треба було написати обережно працює леся

Лесюня, хватай гарного мужичка и тягни у ЗАГС, в хозяйстве пригодится! Борщ не сварит, зато сварит металл

Красотка

Симпатичний сталевар,красотулечка

А Ви часом не підробляєте працівником заводу? Просто форма Вам дуже пасує

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в небесно-голубом кроп-топе и мини с пикантным разрезом покорила стройными формами.

Также стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице и показала свой завтрак.