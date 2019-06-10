Леся Никитюк блеснула идеальными формами в соблазнительном наряде (видео)

Леся Никитюк продолжает показывать поклонникам десятки своих новых образов. Отметим, что на данный момент активно проходят съемки нового сезона популярного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале", ведущим которого также является Сергей Притула. И кстати, Никитюк сегодня, 10 июня, подчеркнула, что наступил день съемок последнего выпуска нового сезона. Как в шутку отметила Никитюк: "осталось сегодня отработать, отшутить над 20-ю звездами… завтра уже устрицы, пиво, мальчики."

А тем временем, украинская телеведущая спешит показывать короткие видео в новых нарядах. Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Никитюк показала видео, вновь любуясь своим отражением в зеркале. При этом на ведущей – весьма откровенный образ.

Никитюк позирует в комплекте из ультра короткого топа и облегающей юбке-карандаше из ткани телесного цвета. Кроме того, наряд украшен эффектными гипюровыми вставками. Следует отметить, что топ выгодно подчеркивает декольте своей обладательницы.

К образу – соответствующий макияж с акцентом на глаза. И прическа из объемных локонов. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Стильная Леся Никитюк

Напомним, что ранее поклонники Никитюк активно следили "за судьбой" платья ее мамы. Так, в гардеробе своей мамы Никитюк нашла летнее платье с цветочным принтом. Телеведущая решила забрать его и немного освежить – сделать более современным. Леся отметила, что платье было куплено еще в 1970-х года.

И вот, важный момент наступил! Леся Никитюк показала, как трансформировалось мамино платье. Более того, Леся даже снялась в одном из эфиров "Хто зверху?" в этом наряде. Вышло очень современно. Не скажешь, что платье 70-х годов прошлого века.

Также до этого Никитюк показала другой по характеру образ – в эффектном мини-платье с открытыми плечами и привлекающей внимание зоной декольте. Поклонники телеведущей даже назвали ее "жрицей" в таком наряде. Так как украшено оно оригинальным золотым принтом.