Леся хочет замуж! Грациозная Никитюк сразила бесконечными ножками (фото)

Леся Никитюк уже вовсю скучает по лету, и не только по причине расставания с теплой солнечной порой, но и в связи с вынужденной сменой сезонного гардероба. Известная украинская ведущая призналась, что некоторые свои любимые вещи она попросту не успела поносить и вволю покрасоваться.

Леди Ле показала в Instagram чудесные яркие туфли, на которые возлагала большие надежды. Так, Леся планировала блистать в такой обуви по меньшей мере чуть больше, чем пару раз.

Дело в том, что Никитюк этим летом немало времени провела в загородном доме у родителей на своей малой родине в Хмельницком, где также помогала по дому и занималась садоводством. А для работы в саду - такая обувь конечно не вариант. Также звезда путешествовала по Украине и успела побывать для съемок своего тревел-шоу Le Маршрутка даже на металлургическом заводе и в шахте. И естественно, что оранжевые модные туфельки на высоченном каблуке в это время ждали свою владелицу в шкафу.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Лето останься... туфли надела 2 раза", - подписала Леся снимки, на которых похвасталась своими длинными стройными ножками.

В сети восторгаются длинноногой ослепительной красавицей и осыпают звезду комплиментами. Поклонники ведущей признают, что туфли действительно шикарные, как и сама Леся. Некоторые также высказывают предположение, что Леди Ле таким фотосетом как бы намекает, что хочет поскорее выйти замуж.

Эти ноги бесконечные!

Красота! Чуть не ослеп

Но ведь длинные и красивые же ножки!

Леся ты супер, супер, супер!

Шикарные туфли - шикарная Леся!

Туфли шик!

Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!

А Леся хочет замуж!

Такая грациозная!

Леся, обожаю тебя

Фото: скрин комментариев instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк в топе и спортивных штанах позировала в неожиданных локациях.

Напомним, недавно Леся Никитюк засветила бесконечные ножки и раззадорила поклонников творческим заданием.