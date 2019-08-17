"Леся и бывшие": Никитюк показала, с кем колесит по Украине на маршрутке

Ведущая в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора
Леся Никитюк сейчас активно снимается в новой программе “LeМаршрутка”, в которой будет показывать украинцам красоты родного края. Ведущая путешествует по всей стране и с удовольствием показывает в сети фото и видео со съемок, некоторые из которых просто-таки поражают - к примеру, уникальное розовое озеро в Херсонской области. “Озеро арбузного фреша", - окрестила его девушка.
А на новом фото в своем Instagram Леся в очередной раз продемонстрировала свое фирменное чувство юмора и показала, с кем же она колесит по Украине в своей маршрутке. На забавном снимке из Черноморска Никитюк в белой рубашке сидит на одном из сидений, а рядом с ней расположился... скелет! На задних рядах также можно увидеть манекен и надувного розового фламинго.
Стоит отметить, что Леся запечатлена со смешным выражением лица.
"#Leмаршрутка підвезе кожного", - прокомментировала артистка.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Она также пообещала подарить футболку за самый смешной комментарий к фото, так что фолловеры тут же принялись бороться за приз. Некоторые предположили, что это Леся едет со своими бывшими.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк заворожила пляжными фото с Одесской области. Ведущая позировала на пляже Тузловских лиманов в лучах уходящего солнца, а порывы ветра красиво развевали ее волосы.
Отметим, что велосипедки уже стали фирменным знаком Леси в этой поездке. Недавно в Одессе можно было увидеть именно этот трендовый летний элемент гардероба, который демонстрирует точеные формы телеведущей.