Лесная нимфа: дочь Оли Поляковой очаровала весенним образом

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша не дает скучать своим подписчикам - то она будоражит их умы снимками со своим парнем в Египте, то веселит забавными фото из душа. Судя по новому фото в Instagram 14-летней блогерши, она уже вернулась с отдыха в Африке и теперь проводит время за городом на природе.

Маша опубликовала красочный снимок в стильном зеленом костюме в полоску, состоящем из широких брюк и рубашки. Девочка позирует на улице на фоне деревянного коттеджа, держа в руке розу и нюхая ее.

"Вы рады солнечным дням? А за костюм спасибо, очень хорошо сидит и прекрасное качество", - написала Полякова-младшая.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

На еще одном кадре она забавно держит во рту цветки одуванчиков.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры по достоинству оценили наряд и красоту Марии и оставили множество комплиментов в комментариях.

"Годно"

"Красивая"

"Оооочень хотим солнца!"

"Вся в мамку, такая же красивая, как и ваша мама, Красоточка"

"Лесная нимфа"

"Дуже красиве фото, так теплий вітерець, сонечко, квіти і цікаві історії від @mashapolyakova ідеально"

"Мамина копия"

"Прелесть!"

"Яка ж ти гарнюня"

"Машка, хорошеешь"

"У нас пока идёт дождь((( Машуль, очень прикольные фотки"

"Главное, чтобы костюмчик сидел"

"Милашка"

Напомним, дочь Оли Поляковой в купальнике позабавила смешными фото в душе на отдыхе в Египте.

Ранее 14-летняя дочь Поляковой Маша похвасталась модельной фигурой на пляже.