Лесная нимфа: дочь Оли Поляковой очаровала весенним образом

Девочка радуется теплым денькам на природе
Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша не дает скучать своим подписчикам - то она будоражит их умы снимками со своим парнем в Египте, то веселит забавными фото из душа. Судя по новому фото в Instagram 14-летней блогерши, она уже вернулась с отдыха в Африке и теперь проводит время за городом на природе.
Маша опубликовала красочный снимок в стильном зеленом костюме в полоску, состоящем из широких брюк и рубашки. Девочка позирует на улице на фоне деревянного коттеджа, держа в руке розу и нюхая ее.
"Вы рады солнечным дням? А за костюм спасибо, очень хорошо сидит и прекрасное качество", - написала Полякова-младшая.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
На еще одном кадре она забавно держит во рту цветки одуванчиков.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Фолловеры по достоинству оценили наряд и красоту Марии и оставили множество комплиментов в комментариях.
Напомним, дочь Оли Поляковой в купальнике позабавила смешными фото в душе на отдыхе в Египте.
Ранее 14-летняя дочь Поляковой Маша похвасталась модельной фигурой на пляже.