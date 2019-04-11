"Леопардовая" Надя Дорофеева откровенно рассказала о своих табу

Надя Дорофеева у многих ассоциируется с ярким и дерзким стилем и смелым поведением, однако, как призналась сама певица, так было не всегда. Раньше у нее было множество ограничений, однако ей удалось измениться и стать более свободной. На своей странице в Instagram артистка поделилась эффектным фото в трендовом наряде, а также рассказала о том, как изменилась она и ее вкусы со временем.

На чувственном снимке Надя запечатлена в облегающем платье с леопардовым принтом на бретельках. Образ дополняет слегка растрепавшиеся подобранные наверх волосы и золотое ожерелье-чокер. Руки исполнительница держит перед собой, демонстрируя свои татуировки.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

По словам Дорофеевой, еще несколько лет назад она была категорически против тату у девушек.

"Когда-то мне задали вопрос о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают и зачем портят свое тело, а еще всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом. В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения- драгоценное. Табу, поставленные мной раньше- сегодня упразднены. Мне нравится удивлять саму себя и пробовать что-то новое! По-моему это и есть свобода..." - откровенно поделилась певица.

Поклонники поблагодарили Надю за откровенность и засыпали ее комплиментами относительно ее внешности и наряда.

"Ухххх, какая же красивая"

"Очень милая и красивая!!! Выше всяких похвал"

"Это есть жизненный опыт и развитие вкуса..."

"Вау очень красивая"

"Очень круто сказано!) и про то что это и есть свобода"

"Для меня всегда леопардовый принт был чем-то вульгарным, но тебе он так к лицу, и ни разу не вульгарно! Восторг"

"С возрастом мы понимаем больше, чем понимали до этого!"

"Очень крутая!!! Огонь"

"Очень интересно узнавать все больше и больше про тебя, Надя"

"Какая красивая, ты настоящий пример для подражания! Горжусь тобой,ты лучшая, ты наш стимул"

"Ты прекрасна в любом виде"

"Ты так круто меняешься. вообще все меняются, время идет всем на пользу"

"Каждый человек растет, меняет цели, собственно меняются вкусы. Все меняется, но ты, Надь, всегда была и есть прекрасной!"

Напомним, ранее Надя Дорофеева очаровала образом от украинского бренда.

Кроме того, Надя Дорофеева умилила сеть романтичным образом в длинном платье с мелким цветочным принтом.