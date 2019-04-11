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"Леопардовая" Надя Дорофеева откровенно рассказала о своих табу


Певица призналась, что ей очень нравится пробовать что-то новое

Надя Дорофеева у многих ассоциируется с ярким и дерзким стилем и смелым поведением, однако, как призналась сама певица, так было не всегда. Раньше у нее было множество ограничений, однако ей удалось измениться и стать более свободной. На своей странице в Instagram артистка поделилась эффектным фото в трендовом наряде, а также рассказала о том, как изменилась она и ее вкусы со временем.

На чувственном снимке Надя запечатлена в облегающем платье с леопардовым принтом на бретельках. Образ дополняет слегка растрепавшиеся подобранные наверх волосы и золотое ожерелье-чокер. Руки исполнительница держит перед собой, демонстрируя свои татуировки.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

По словам Дорофеевой, еще несколько лет назад она была категорически против тату у девушек.

"Когда-то мне задали вопрос о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают и зачем портят свое тело, а еще всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом. В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения- драгоценное. Табу, поставленные мной раньше- сегодня упразднены. Мне нравится удивлять саму себя и пробовать что-то новое! По-моему это и есть свобода..." - откровенно поделилась певица.

Поклонники поблагодарили Надю за откровенность и засыпали ее комплиментами относительно ее внешности и наряда.

  • "Ухххх, какая же красивая"
  • "Очень милая и красивая!!! Выше всяких похвал"
  • "Это есть жизненный опыт и развитие вкуса..."
  • "Вау очень красивая"
  • "Очень круто сказано!) и про то что это и есть свобода"
  • "Для меня всегда леопардовый принт был чем-то вульгарным, но тебе он так к лицу, и ни разу не вульгарно! Восторг"
  • "С возрастом мы понимаем больше, чем понимали до этого!"
  • "Очень крутая!!! Огонь"
  • "Очень интересно узнавать все больше и больше про тебя, Надя"
  • "Какая красивая, ты настоящий пример для подражания! Горжусь тобой,ты лучшая, ты наш стимул"
  • "Ты прекрасна в любом виде"
  • "Ты так круто меняешься. вообще все меняются, время идет всем на пользу"
  • "Каждый человек растет, меняет цели, собственно меняются вкусы. Все меняется, но ты, Надь, всегда была и есть прекрасной!"

Напомним, ранее Надя Дорофеева очаровала образом от украинского бренда.

Кроме того, Надя Дорофеева умилила сеть романтичным образом в длинном платье с мелким цветочным принтом.

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