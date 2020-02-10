Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет пришел на Оскар не с мамой, а с возлюбленной

Леонардо Ди Каприо “грозит” поклонницам наконец избавиться от статуса завидного холостяка. 45-летний голливудский актер привычно никак не комментирует свою личную жизнь. И уже тем более, не выставляет ее на показ. Лишь изредка папарацци удается подкараулить красавчика с его многочисленными пассиями. Но похоже, что ситуация радикально изменилась! Так, во время прошедшей церемонии Оскар-2020 Ди Каприо пришел на красную дорожку не с мамой (что стало хорошей традицией), а со своей возлюбленной. Американские СМИ уже “устали” замечать, что это впервые за 14 лет, когда Леонардо Ди Каприо пришел на красную дорожку престижной кинопремии под руку с возлюбленной. Сопровождала своего звездного кавалера 22-летняя аргентинская модель Камила Морроне.

Итак, звезда фильма “Однажды в Голливуде” решил изменить традиции. Влюбленная парочка вместе сидела в зале, где оглашали победителей. А вот по красной дорожке Леонардо и Камила решили пройтись отдельно. И всячески отказывались позировать вместе на десятки просьб фотографов. Быть может, голливудский красавчик решил дозировано выдавать новости о себе. И “не шокировать” общественность.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне на церемонии Оскар 2020

Таблоиды сразу же предположили, что таким образом Ди Каприо ясно дает понять - у него с Морроне все серьезно. Ведь буквально с 2005 года именитый актер еще ни разу не появлялся на престижном мероприятии с подругой. Отметим, что тогда возлюбленной звезды “Однажды в голливуде” была знаменитая модель Жизель Бюндхен. В далеком 2005 году Лео был номинирован за роль в фильме "Авиатор".

Ди Каприо и Морроне на красной дорожке Оскар-2020 (скриншот поста: instagram.com/tresclick)

Камила Морроне в платье CAROLINA HERRERA (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

К слову, Леонардо и Камила уже почти два года проверяют свои отношения на прочность. Конечно же, поначалу многие журналисты были уверены, что у актера это роман с “очередной моделью”. Однако теперь актер убеждает в противоположном. Папарацци успели сделать десятки фото пары с их многочисленных свиданий. Быть может, многотысячная армия поклонников Ди Каприо не зря считает, чтона этот раз дело точно дойдет до свадьбы.

Ди Каприо и Морроне на одной из прогулок (скриншот поста: instagram.com/freisein.documentary)

Как-то комментируя в интервью журналу Los Angeles Times 23-летнюю разницу в возрасте с Ди Каприо Морроне отметила: “В Голливуде и в мировой истории было немало примеров отношений, когда у пар была разница в возрасте и побольше. Я думаю, что каждый может встречаться с тем, с кем ему хочется. Мне тоже было бы любопытно”.