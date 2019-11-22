Для ленивых: Тодоренко поделилась действенными способами убрать живот после родов

Регина Тодоренко быстро пришла в форму ппосле родов – всего через четыре месяца она приняла участие в пляжной фотосессии, где засветила фигуру в купальниках. Естественно, поклонники захотели узнать секрет звезды. Молодая мама уверяет, что ни к каким диетам не прибегала, а из спорта – максимум йога и походы в бассейн с сыночком Михаилом. Но в в эфире "МорозоваХЗШОУ" она все же рассекретила эффективные способы, с помощью которых убрала живот после родов.

Оказалось, что достаточно делать специальные дыхательные упражнения, чтобы вернуть себе привлекательный пресс.

"Носите бандаж, это для ленивых. Еще я делала йоговское дыхание: быстро сокращаешь живот, все мышцы пресса, а потом быстро отпускаешь. И очень помогают дыхательные упражнения Стрельниковой по сокращению пресса. Да и в целом йога помогает, пресс качать надо,ну и секс", – перечислила Регина.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая отмечает, что с появлением на свет ребенка ее образ жизни кардинальным образом изменился.

"Мобильности стало меньше. Я не такая юркая, скоростная и свободная. Я думала: раньше мне нужен был один рюкзак, компьютер, телефон, фонарик, швейцарский ножик, спички. Мой мир помещался в рюкзак. Теперь три чемодана, ходунки, коляски, пуховик, конверт. Конечно, все по-новому, но я и здесь стараюсь быть мобильной и практичной", - признается ведущая.

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина рассказала, что Влад оказался прекрасным отцом, который души не чает в сыне и старается ему дать только лучшее.

"Я вообще не ожидала. Я конечно же, себе его идеализировала, когда только познакомилась: какой клевый мужчина, он будет идеальным отцом как в кино. Потом я поняла, что он невыносимый до безумия мужик, только я могу его выдержать – больше никто в нашей семье. Он сейчас так раскрывается, и у меня даже есть ощущение, будто он родил, а не я", - смеется она.

Появление на свет сына кардинально изменило артиста – он теперь со всех ног спешит домой увидеть малыша.

Регина Тодоренко с мужем и сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Прошел год, и я смотрю – он просто другой человек. Он несется с работы, со встречи, лишь бы только увидеть сына, обнять, поцеловать, накормить и снова уехать. Он такой сумасшедший отец, и это куто!" - считает ведущая.

Также Регина проговорилась, что очень любит готовить, но пока у нее это не слишком получается. В будущем она хочет, чтобы сын считал ее прекрасной хозяйкой.

"Я люблю готовить, но готовлю пока что плохо. Как говорит Владик: "Вот эту воду ты супом называешь". Мне хочется научиться готовить", - признается звезда.

Видео: Youtube/МорозоваХЗШОУ

Напомним, что Регина Тодоренко показала пикантное фото в боди и косухе.