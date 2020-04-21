Лене нужно памятник поставить: Остапчук признался в сложностях карантина с детьми

Популярный телеведущий Владимир Остапчук не скучает на карантине - так, на днях шоумен представил пародию "Скучно" на мегахит "UNO" группы Little Big, в которой с юмором показал реалии самоизоляции дома: лишние 15 килограмм, бесконечные онлайн-встречи и трансляции в Instagram. Кроме того, артист, который не так давно со скандалом развелся со своей женой Еленой Войченко, старается почаще проводить время с детьми - у бывших супругов есть дочь Эмилия и сын Эван. В интервью Viva.ua звездный отец откровенно рассказал, как справляется с малышами на карантине.

По словам Владимира, это непросто, и его бывшей жене нужно поставить памятник.

"Мне кажется, если еще месяц не найдут вакцину от вируса, то ее изобретут загнанные в дома родители. Это ж невозможно! Лене, с которой живут наши сорванцы, нужно памятник поставить за то, как она с ними справляется. У меня сейчас тоже больше времени, и я стараюсь быть с малышами почаще, но даже мои “приходы” заканчиваются плачевно: папе попадают в зубы мячом, прыгают на него с дивана или красят ногти. И это мы пытались почитать книгу", - поделился Остапчук.

Фото: Владимир Остапчук с дочкой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен также дал советы родителям о том, как можно развлечь детей в режиме самоизоляции.

"А если серьезно, то диджитал-дети неплохо переносят отсидку дома, важно придумывать с ними новые развлечения:

Написать и разрисовать книгу (сказку, или как старшая Эмилия — «Книгу шпионов»).

Ролевые игры любимых мультиков (да, я принцесса Селестия из «Little Pony»).

Есть крутые наборы разрисовок, магические онлайн-шоу, игры на телефоне по типу «правда или действие».

Или челленж «командуй мной»: дайте возможность ребенку побыть папой или мамой и на какой-то период диктовать, что надеть, куда сходить, где поубирать и т.д.

Отдельный кайф — готовить вместе еду.

Мы играем в шпионов с секретным кодом и супертелефонами: мы следим за двухлетним Эваном, расставляем жучки в ванной и якобы звоним в штаб. Что интересно — там отвечают", - предложил ведущий.

Фото: Владимир Остапчук с сыном и дочкой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Кратко поведал Владимир и о личной и публичной жизни во время карантина:

"Социальная жизнь сведена к минимуму, но мы с друзьями, чего греха таить, по пятницам собираемся с Zoom и #подбухиваем. По поводу личной жизни не распространяюсь. Когда придет время и желание поделится этой стороной жизни, обязательно все вам расскажу", - заявил артист.

Фото: Владимир Остапчук с дочкой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новый роман.