Ледяные небоскребы и лабиринты: Дмитрий Комаров попадет на грандиозную стройку города изо льда в Харбине

Сегодня, 26 февраля, в новой серии «Мира наизнанку» на «1+1» команда тревел-шоу продолжит самую холодную экспедицию по северу Поднебесной и покажет, как китайцы создают скульптуры невероятного масштаба на Харбинском ледовом фестивале. А Дмитрий Комаров не только научится техникам лучших ледовых мастеров, но и исполнит заветную мечту смелых ледорубов.

В прошлом выпуске «Мир наизнанку» отправился в северный город Харбин, где ежегодно проходит самый масштабный в мире ледовый фестиваль. Там Дмитрий Комаров присоединился к команде ледорубов и испытал на себе все сложности их профессии: на 25-градусном морозе, ведущий вручную прямо из реки добывал 500-килограммовые глыбы льда для постройки сказочного городка.

В продолжение харбинских приключений команда «Мира наизнанку» из берега холодной реки переместится на стройку. И покажет зрителю, как изо льда и воды китайцы умудряются буквально за 4 дня возвести фантастический ледяной мегаполис. Гигантские ледяные скульптуры этого города неоднократно вносились в Книгу рекордов Гиннесса.

Фестиваль в Харбине

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев попадут на стройплощадку за неделю до официального открытия фестиваля. Площадь Ледяного города - 600 тысяч квадратных метров, а для строительства всех экспозиций из реки сюда доставляют 180 тысяч тонн льда. Над созданием города фактически круглосуточно трудятся около 10 тысяч работников.

«Тот человек, который хоть раз в жизни делал ремонт, знает, что ремонт - это навсегда. А тут ты видишь, казалось бы, еще ничего не готово - какие-то леса, подъемные краны… а через 4 дня здесь будет настоящий Ледяной город. Китайцы славятся своими скоростями. Например, они умудрились разобрать старый и полностью построить новый мост в Пекине всего за 43 часа. Это настоящая магия! И таких примеров феноменальных, и, казалось бы, нереалистично быстрых строек много. Кажется, эти люди умеют быстро строить из чего угодно - будь то хоть бетон или кирпичи, хоть лед и вода», - удивится Дмитрий Комаров.

«Мир наизнанку» покажет, как с помощью примитивных инструментов создаются ледяные шедевры. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев заберутся на центральную скульптуру харбинского зимнего городка - впечатляющее сооружение нереальных размеров и формы. А также ведущий получит уникальную возможность самому прикоснуться к масштабной стройке и создать свою скульптуру для ледяной экспозиции.

Кроме того, украинская команда исполнит мечту главных героев этого праздника - смелых ледорубов, которые по 14 часов в день руками достают из реки глыбы льда для стройки. Как исполнится их заветная мечта - впервые в жизни попасть на ледовый фестиваль, какие эмоции от увиденного ждут ледорубов, и почему вместе с ними Дмитрий Комаров вернется в детство - смотрите в новом выпуске программы «Мир наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».