Леди-вамп: Анна Ризатдинова неожиданно стала блондинкой

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

А вот утром Ризатдинова покоряла длинными ножками в облегающих брюках

Анна Ризатдинова продолжает покорять вершины популярности. Напомним, что украинская гимнастка заняла второе место в самом танцевальном шоу Танцы со звездами 2019 (ее партнером был Александр Прохоров). После участия в проекте, несмотря на полученное серебро, Ризатдинова стала желанной гостьей на различных радио- и ТВ-эфирах, презентациях, съемках новогодних шоу и т.д. К примеру, сегодня, 17 декабря, Ризатдинова посетила студию популярной программы “Сніданок з 1+1”. После которой сразу же отправилась на съемку одного из модных изданий.

На очередных съемках Ризатдинова предстала в неожиданном образе! Спортсменка примерила парик белокурых волос. При этом волосы слегка завиты. Отдельного внимания заслуживает макияж гимнастки - с акцентом на темные губы насыщенного винного оттенка.Отметим, что темные губы - тренд в макияже 2019 года. Обратите на него внимание, особенно в преддверии новогодних вечеринок.

Пока что Ризатдинова не уточняет, что это за съемка. Но результат уже интригует.

Ризатдинова - блондинка (скриншоты: instagram.com/anna_rizatdinova)

А вот утром экс-участница Танцев со звездами показала парочку фото, сделанных в студии программы “Сніданок з 1+1”. Вместе с Ризатдиновой на фото также видим других танцоров проекта: Алена Шоптенко, Макс Ежов (в 2018 году был партнером Леси Никитюк), а также хореограф Александр Лещенко. Вместе с танцорами и гимнасткой на снимках также видим ведущих утренней передачи: Людмила Барбир и Руслан Сеничкин.

“Наш сніданок почався з танцю і з презентації головної ялинки країни «таємниці новорічних іграшок» чекаємо всіх з 22 грудня по 6 січня в палаці Україна”, - подписала серию фото Ризатдинова.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее Анна Ризатдинова покорила роскошным образом "голливудской кинодивы".