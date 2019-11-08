Леди в синем: Наталья Могилевская блеснула стройными ножками в латексном наряде

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья также танцевала в окружении молодых парней

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила свой вес, не раз удивляла своими экстравагантными образами. Для новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, Наталья выбрала очень смелый наряд – латексный плащ на голое тело. Наталья Могилевская каждый раз демонстрирует публике новые яркие образы. На сцене праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" в новогоднюю ночь она появится в сексуальном латексном платье-плаще ярко-синего цвета. Такой наряд подчеркивает шикарное декольте певицы, а асимметричный подол плаща оголяет ее левую ногу.

Наталья Могилевская в ярком платье (фото: пресс-служба "Украина")

Артистка дополнила свой образ туфлями-лодочками в тон наряда и длинными утонченными сережками. Легкие кудри сделали образ певицы еще более сексуальным. Увидеть чувственное выступление Натальи Могилевской с песней "Покохала" зрители канала "Украина» смогут в новогодний вечер.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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