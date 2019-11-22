Леди в черном: Ольга Фреймут покорила стильным выходом со старшей дочкой в Лондоне

Ольга Фреймут не часто публикует фото с детьми, которых у нее трое – старшая дочь Злата Митчелл от первого брака и сын Валерий, а также дочь Евдокия от союза с Владимиром Локотко. Лица малышей ведущая пока не показывает, а старшей девочкой и ее достижениями гордиться и поддерживает во всех начинаниях. Так, невзирая на юный возраст, Злата успела выпустить дебютную коллекцию одежды под собственным брендом и активно заниматься танцами, а также пробует вои силы в качестве хореографа-постановщика. На новом фото в Instagram мама и дочь позируют на улице Лондона в стильных total black образах.

Кстати, девочка по росту уже практически догнала звездную маму. Злата выбрала для прогулки по британской столице трендовые брюки-кюлоты и короткую "дутую" куртку, в качестве аксессуара предпочла черную сумочку через плечо, а в руках держит стакан с кофе.

Телеведущая была одета более сдержанно и элегантно – она отдала предпочтение строгому пальто и разбавила total black образ цветным клатчем. Обувь – лаконичные черные ботинки на каблуке, волосы собраны в пучок, в макияже сделан акцент на губы.

Ольга Фреймут с дочкой (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга решила не писать длинный текст, а ограничилась лишь смайлом в виде сердечка под снимком со Златой. Кстати, комментарии телеведущая закрыла. Ранее комментаторы часто утверждали, что девочка выглядит старше своих лет и примеряет "взрослые" образы.

Дочка Ольа Фреймут, Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Ранее Ольга Фреймут покорила сердца поклонников романтичными фото с мужем. Интересно, что пару снимал их маленький сын Валерий.

Также Ольга Фреймут поделилась своими философскими мыслями о любви и браке.