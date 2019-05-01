Лайфхак для родителей: Оля Полякова показала, как заставить ребенка пойти спать

Певица продемонстрировала свои педагогические приемы
Украинская певица Оля Полякова - счастливая мама двух дочек, причем старшая Маша уже подросток, недавно девочке исполнилось 14 лет. Конечно же, не обходится без трудностей и проблем с послушанием, однако артистка нашла свои методы воспитания. На своей странице в Instagram Суперблондинка опубликовала видео с "лайфхаком для родителей".
В ролике Оля показала, как можно заставить ребенка, который сидит в телефоне, отложить его и пойти спать.
Певица говорит Маше идти спать, на что та отвечает отрицательно, продолжая что-то клацать в телефоне. "Окей, тогда на следующую твою просьбу я отвечу так же, - говорит звездная мама. - Что ты там хотела, кроссовки, вокал тебе надо оплачивать..." На что девочка с недовольным видом говорит "Спокойной ночи" и идет спать, однако предварительно мама забирает у нее телефон.
"Лайфхак для родитетелей)))" - с юмором подписала видео артистка.
Видео: (instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики Поляковой активно выражают свое мнение о подобных методах в комментариях. Многие признались, что им этот способ также помогает.
Напомним, ранее Оля Полякова умилила душевным фото дочек-красавиц.
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