Лайфхак для родителей: Оля Полякова показала, как заставить ребенка пойти спать

Украинская певица Оля Полякова - счастливая мама двух дочек, причем старшая Маша уже подросток, недавно девочке исполнилось 14 лет. Конечно же, не обходится без трудностей и проблем с послушанием, однако артистка нашла свои методы воспитания. На своей странице в Instagram Суперблондинка опубликовала видео с "лайфхаком для родителей".

В ролике Оля показала, как можно заставить ребенка, который сидит в телефоне, отложить его и пойти спать.

Певица говорит Маше идти спать, на что та отвечает отрицательно, продолжая что-то клацать в телефоне. "Окей, тогда на следующую твою просьбу я отвечу так же, - говорит звездная мама. - Что ты там хотела, кроссовки, вокал тебе надо оплачивать..." На что девочка с недовольным видом говорит "Спокойной ночи" и идет спать, однако предварительно мама забирает у нее телефон.

"Лайфхак для родитетелей)))" - с юмором подписала видео артистка.

Видео: (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики Поляковой активно выражают свое мнение о подобных методах в комментариях. Многие признались, что им этот способ также помогает.

"Еще не долго продлится, потом скажет ниче мне не надо и все)"

"У меня с 16-летним сыном не прокатывает такой финт"

"Какая послушная дочь. Мои не реагируют, ну или я не тверда в своём обещании и они это знают"

"Божееее, я думала тільки в мене так"

"Бедная Маша ахаах"

"А я очень мягкая мама говорю так же как Оля, а все равно покупаю дочке все что просит"

"Класс, побольше делитесь с нами лайфаками воспитания"

"Супер мама"

"Обожаю Машу"

"Спасибо за идею!) А Маша молодец, сразу сообразила по поводу просьбы)))))"

"Когда мама "Королева Ночи" то какой там спать))))"

"Оля ви така мудра мама і діти слухняні. Ви супер в усьому"

Напомним, ранее Оля Полякова умилила душевным фото дочек-красавиц.

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