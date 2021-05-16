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Лайфхак года: Лилия Ребрик поделилась секретом идеального отдыха с детьми

Новина українською →
Турция, Воскресенье 16 мая 2021 18:04
Лайфхак года: Лилия Ребрик поделилась секретом идеального отдыха с детьми Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Лилия Ребрик прекрасно отдохнула и перезарядилась в Турции вместе с любимым мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Там же ведущая отпраздновала свое 40-летие и просто засыпала сеть яркими кадрами с семейных каникул. А кроме того, она раскрыла секрет удачного отдыха с детьми.

На своей странице в Instagram Лилия наглядно показала, что нужно делать.

На забавном снимке вся "дикая семейка" запечатлена на пляже. Теледива и ее супруг сидят на песочке и довольно улыбаются, при этом Андрей нежно обнимает любимую.

А вот своих дочурок они закопали в песок так, что только головы остались на поверхности. Впрочем, малышки тоже улыбаются и явно были не против такого эксперимента.

"Секрет ідеального відпочинку з дітьми! Дякуємо! Було круто", - подписала фото Ребрик.

Лайфхак года: Лилия Ребрик поделилась секретом идеального отдыха с детьми

Лилия Ребрик показала забавное фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети оценили чувство юмора и полезный лайфхак Лилии и оставили ей много теплых слов.

  • Спасибо за совет
  • Головне всі довольні
  • И мы так всегда делаем
  • Лайфхак года
  • Классная фотка и семья у вас
  • Умнички
  • Красиво очень
  • таки да!
  • Дивовижні
  • Ви неймовірно гарні
  • Ви класні!!!
  • Это гениально
  • Это из рубрики "не благодарите"

Ранее мы сообщали, что беззаботная Лилия Ребрик с мужем и детьми растрогала счастьем на берегу моря.

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