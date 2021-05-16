Лайфхак года: Лилия Ребрик поделилась секретом идеального отдыха с детьми

Лилия Ребрик прекрасно отдохнула и перезарядилась в Турции вместе с любимым мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Там же ведущая отпраздновала свое 40-летие и просто засыпала сеть яркими кадрами с семейных каникул. А кроме того, она раскрыла секрет удачного отдыха с детьми.

На своей странице в Instagram Лилия наглядно показала, что нужно делать.

На забавном снимке вся "дикая семейка" запечатлена на пляже. Теледива и ее супруг сидят на песочке и довольно улыбаются, при этом Андрей нежно обнимает любимую.

А вот своих дочурок они закопали в песок так, что только головы остались на поверхности. Впрочем, малышки тоже улыбаются и явно были не против такого эксперимента.

"Секрет ідеального відпочинку з дітьми! Дякуємо! Було круто", - подписала фото Ребрик.

Лилия Ребрик показала забавное фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети оценили чувство юмора и полезный лайфхак Лилии и оставили ей много теплых слов.