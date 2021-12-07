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LATEXFAUNA презентуют в Киеве новый альбом, который они посвятили героям

Автор: Дмитрий Войналович

Киевские инди-рокеры LATEXFAUNA неожиданно даже для многих своих фанатов анонсировали сразу несколько интригующих событий.

О чем идет речь? Рассекречиваем все детали ниже – в материале Lite.

Итак. Прежде всего, 7 декабря музыканты сообщили о выходе нового альбома – второго студийника после" Ajahuaska", вышедшего еще три года назад.

Свежий лонгплей Дима Зезюлин и Ко посвятили героям.

"Фантастическим и реальным, эпическим, порой трагическим, сильным и таким героям, какими каждый из нас когда-то становится", – комментируют музыканты.

Второй сюрприз – большой сольный концерт в STEREO, где все присутствующие смогут насладиться новыми шедеврами и старыми хитами команды.

Грандиозное действо с незабываемым шоу состоится 29 апреля.

Афиша концерта LATEXFAUNA в STEREO

Стоимость билетов на весенний киевский сольник LATEXFAUNA стартует от 450 гривен (в фан-зоне).

Кстати, перед киевским концертом ребята выступят в Харькове и Днепре – 4 и 5 февраля соответственно.

А если вы забыли (или еще не знали) песни LATEXFAUNA – предлагаем насладиться несколькими их шлягерами.

"Bounty"

"Evpatoria"

"Surfer"

"Arktika"

"Doslidnytsya"

Напомним, недавно Океан Ельзи объявили первую дату стадионного тура.

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