LATEXFAUNA презентуют в Киеве новый альбом, который они посвятили героям

Итак. Прежде всего, 7 декабря музыканты сообщили о выходе нового альбома – второго студийника после" Ajahuaska", вышедшего еще три года назад.

Свежий лонгплей Дима Зезюлин и Ко посвятили героям.

"Фантастическим и реальным, эпическим, порой трагическим, сильным и таким героям, какими каждый из нас когда-то становится", – комментируют музыканты.

Второй сюрприз – большой сольный концерт в STEREO, где все присутствующие смогут насладиться новыми шедеврами и старыми хитами команды.

Грандиозное действо с незабываемым шоу состоится 29 апреля.

Афиша концерта LATEXFAUNA в STEREO

Стоимость билетов на весенний киевский сольник LATEXFAUNA стартует от 450 гривен (в фан-зоне).

Кстати, перед киевским концертом ребята выступят в Харькове и Днепре – 4 и 5 февраля соответственно.

А если вы забыли (или еще не знали) песни LATEXFAUNA – предлагаем насладиться несколькими их шлягерами.

"Bounty"

"Evpatoria"

"Surfer"

"Arktika"

"Doslidnytsya"