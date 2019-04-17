Латексная конфетка: жена Николая Тищенко восхитила сеть новым образом

Алла Барановская – успешная бизнес-леди и модная блогер. У супруги известного украинского ресторатора более 280 тыс. подписчиков, которых она то и дело балует очень стильными луками, прическами и макияжем, а также счастливыми семейными буднями с мужем и сыном. Отметим, что Алла и Николай воспитывают сыночка Давида, которому исполнилось 2 года. К слову, день рождения малыша пара отпраздновала в Таиланде, где отдыхали два месяца!

А недавно Алла вновь порадовала поклонников новым образом, который получился очень даже соблазнительным. Так, на снимке Барановская позирует в плаще а-ля 80-е. К слову, стилистика 80-90-х в этом году – ультратренд. Плащ пудрового оттенка лаковый и визуально напоминает латекс. За счет этого в целом сдержанный и даже повседневный образ получился очень женственным и приковывающим внимания.

Волосы блогера уложены в крупные локоны. Мейкап в нюдовых тонах – сама натуральность.

Стильная Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

"Мне по жизни очень везёт с окружением! Очень! За этот год случилось несколько судьбоносных встреч. В моей реальности нет вообще людей, которые мне неприятны. Хотя, не буду врать, деготь тоже попадётся, но быстро отсеивается)) Я научилась минимизировать потери и перестала идеализировать людей. Жить стало гораздо проще", - подписала один из снимков Алла.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Поклонники Аллы поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового стильного выхода:

Прическа: Привет Санта-Барбара с 90-х или Беверли Хиллз)

Плащ – агонь!

Вау! Красивая!

Кукольная)

Укладка невероятная!

Тренч агонь! Хочу такой красный, как у девушек в клипах Бадоева)

Сплошной кайф!

Це найгарніше селфі, яке я бачила, дуже гарно!

Персик сладкий!

Напомним, что до этого Алла Барановская показала, как носить еще один тренд этого сезона – брючный костюм и total black образ. Свой лук блогер дополнила элегантным клатчем и босоножками.