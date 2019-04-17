Латексная конфетка: жена Николая Тищенко восхитила сеть новым образом

Барановская показала детали макияжа и укладки
Алла Барановская – успешная бизнес-леди и модная блогер. У супруги известного украинского ресторатора более 280 тыс. подписчиков, которых она то и дело балует очень стильными луками, прическами и макияжем, а также счастливыми семейными буднями с мужем и сыном. Отметим, что Алла и Николай воспитывают сыночка Давида, которому исполнилось 2 года. К слову, день рождения малыша пара отпраздновала в Таиланде, где отдыхали два месяца!
А недавно Алла вновь порадовала поклонников новым образом, который получился очень даже соблазнительным. Так, на снимке Барановская позирует в плаще а-ля 80-е. К слову, стилистика 80-90-х в этом году – ультратренд. Плащ пудрового оттенка лаковый и визуально напоминает латекс. За счет этого в целом сдержанный и даже повседневный образ получился очень женственным и приковывающим внимания.
Волосы блогера уложены в крупные локоны. Мейкап в нюдовых тонах – сама натуральность.
Стильная Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
"Мне по жизни очень везёт с окружением! Очень! За этот год случилось несколько судьбоносных встреч. В моей реальности нет вообще людей, которые мне неприятны. Хотя, не буду врать, деготь тоже попадётся, но быстро отсеивается)) Я научилась минимизировать потери и перестала идеализировать людей. Жить стало гораздо проще", - подписала один из снимков Алла.
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
Поклонники Аллы поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового стильного выхода:
Напомним, что до этого Алла Барановская показала, как носить еще один тренд этого сезона – брючный костюм и total black образ. Свой лук блогер дополнила элегантным клатчем и босоножками.