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Латексная конфетка: жена Николая Тищенко восхитила сеть новым образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2019 - 15:46
Латексная конфетка: жена Николая Тищенко восхитила сеть новым образом
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Барановская показала детали макияжа и укладки

Алла Барановская – успешная бизнес-леди и модная блогер. У супруги известного украинского ресторатора более 280 тыс. подписчиков, которых она то и дело балует очень стильными луками, прическами и макияжем, а также счастливыми семейными буднями с мужем и сыном. Отметим, что Алла и Николай воспитывают сыночка Давида, которому исполнилось 2 года. К слову, день рождения малыша пара отпраздновала в Таиланде, где отдыхали два месяца!

А недавно Алла вновь порадовала поклонников новым образом, который получился очень даже соблазнительным. Так, на снимке Барановская позирует в плаще а-ля 80-е. К слову, стилистика 80-90-х в этом году – ультратренд. Плащ пудрового оттенка лаковый и визуально напоминает латекс. За счет этого в целом сдержанный и даже повседневный образ получился очень женственным и приковывающим внимания.

Волосы блогера уложены в крупные локоны. Мейкап в нюдовых тонах – сама натуральность.

Алла Барановская

Стильная Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

"Мне по жизни очень везёт с окружением! Очень! За этот год случилось несколько судьбоносных встреч. В моей реальности нет вообще людей, которые мне неприятны. Хотя, не буду врать, деготь тоже попадётся, но быстро отсеивается)) Я научилась минимизировать потери и перестала идеализировать людей. Жить стало гораздо проще", - подписала один из снимков Алла.

Алла Барановская

Латексная конфетка: жена Николая Тищенко восхитила сеть новым образом

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Поклонники Аллы поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового стильного выхода:

  • Прическа: Привет Санта-Барбара с 90-х или Беверли Хиллз)
  • Плащ – агонь!
  • Вау! Красивая!
  • Кукольная)
  • Укладка невероятная!
  • Тренч агонь! Хочу такой красный, как у девушек в клипах Бадоева)
  • Сплошной кайф!
  • Це найгарніше селфі, яке я бачила, дуже гарно!
  • Персик сладкий!

Напомним, что до этого Алла Барановская показала, как носить еще один тренд этого сезона – брючный костюм и total black образ. Свой лук блогер дополнила элегантным клатчем и босоножками.

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