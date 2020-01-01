Латексная балерина: MARUV на пуантах ошеломила кукольным новогодним образом

Эпатажная MARUV (Анна Корсун) незадолго до Нового года решилась на радикальные изменения – она покрасила волосы в ярко-синий цвет и стала похожей на Мальвину. Некоторые поклонники предположили, что звезда надела парик, но оказалось, что артистка действительно захотела кардинальных перемен во внешности. В качестве новогоднего подарка звезда решила преподнести фанам сюрприз – оригинальную фотосессию на пуантах в кукольном образе.

Не обошлось без традиционного латекса. Поверх латексного обтягивающего костюма певица надела корсет с камнями и бусинами, а на ноги – сетчатые колготы. Образ дополнили пуанты, длинные атласные перчатки со стразами, оригинальный воротник-"арлекин", украшенный крупными белыми бусинами и "заячьи ушки" из латекса. Макияж – с акцентом на глаза с сатиновыми синими тенями и шиммером.

Певица позировала у наряженной елки с подарками и возле окна. Анна встала в балетную позицию и поднялась на носочки.

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники моментально засыпали певицу комплиментами и восхитились результатами оригинального фотосета.

Садомазо снегурчка

Новогодняя зая

Какая зайка

Красуня! Найкраща!

Кыця мацыця

Ух, ты ж какая киця

Классная

Да ну вы прям высокая красотка

Мальвина в латексе

Я балдею от ваших костюмов, это что-то невероятное, умнички. С Новым годом!

Скриншот комментариев

Напомним, что MARUV ответила на вопрос о материнстве и призналась, готова ли появлению на свет ребенка.