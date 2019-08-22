В латексе и на каблуках: MARUV снялась в горячей фотосессии с партнером по Танцях з зірками

Певица пообещала фанатам, что "будет горячо"
Эпатажная артистка MARUV обещает стать одной из самых ярких участниц нового сезона популярного проекта Танцы со звездами, который стартует на телеканале 1+1 уже 25 августа. Недавно стали известны имена всех звездных участников яркого шоу, а теперь раскрыты и личности их партнеров-профессионалов.
На своей странице в Instagram Анна Корсун (настоящее имя артистки, - прим. ред.) поделилась по-настоящему горячими фото со своим танцевальным партнером - им стал танцор и хореограф Евгений (Jay) Дмитриенко.
На пикантных кадрах Джей также примерил наряд в БДСМ-стиле из латекса, которые так любит MARUV.
Фото: MARUV и ее партнер в Танцы со звездами 2019 Евгений Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)
Более того, он даже надел стрипы - туфли на огромных каблуках, а также кожаные перчатки. В результате снимки получились очень откровенными и жаркими, ведь артисты принимали весьма провокационные позы.
Фото: MARUV и ее партнер в Танцы со звездами 2019 Евгений Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)
Сама певица в подписи к фото назвала их с Евгением "грязными танцорами" и пообещала поклонникам, что "будет горячо".
Фото: MARUV и ее партнер в Танцы со звездами 2019 Евгений Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)
Дмитриенко ранее рассказал о своей реакции на выбор партнера.
"Я очень обрадовался, когда узнал, что моя звезда - MARUV. Во-первых, мы - водолеи. А во-вторых, Аня - артист танцующий (вы, наверное, видели ее шоу). А это означает, что нам очень легко найти общий язык. Готовьтесь, наш первый танец будет просто взрывным", - отметил танцор.
Фото: MARUV и ее партнер в Танцы со звездами 2019 Евгений Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)
Подписчики артистки тут же поспешили оставить свои восторженные отзывы и пожелать паре победы на проекте.
Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)
Напомним, MARUV восхитила перевоплощением в чувственную "королеву". Анна Корсун позировала с черной тростью, а также с воздушным белоснежным воротником в духе эпохи XVI-XVII века, а под глазами наклеены массивные стразы, которые словно “стекают” в виде блестящих слез.
Ранее эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото. Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа.